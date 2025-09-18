Totalmente prohibido: la Guardia Civil manda un aviso importante sobre la tarjeta que todos llevamos en la cartera

Hay una tarjeta que casi todos llevamos en la cartera y más en estos tiempos que corren, que la Guardia Civil acaba de prohibir por completo. La inseguridad en las calles de algunas ciudades o zonas de nuestro país nos hace estar permanentemente en alerta y eso quiere decir que tendremos que visualizar algunas situaciones de cambios de una forma que quizás nadie hubiera esperado. Son tiempos de aprovechar al máximo cada uno de los elementos con los que cantamos y hacerlo de una forma que nos sorprenderá.

Por lo que, quizás hasta ahora quizás no habíamos tenido en consideración determinadas situaciones que pueden acabar convirtiéndose en la antesala de algo más. Habrá llegado el momento de apostar claramente por una serie de novedades que acabarán marcando unos días cargados de actividad. Hay una serie de detalles que pueden afectarnos de lleno y que son realmente sorprendentes en todos los sentidos. Estaremos pendientes de algunos elementos que pueden acabar siendo los que marcarán estas jornadas que tenemos por delante. La Guardia Civil lanza un importante aviso que puede suponer el fin de una serie de elementos tal y como los conocemos.

Queda totalmente prohibido

Por mucho que queramos aprovechar al máximo este tipo de elementos, hay un punto que debemos tener en consideración. La seguridad de todos es lo más importante y es algo que se regula, a través de los expertos de la Guardia Civil, que son los que lanzan las normas que todos debemos seguir.

La seguridad puede acabar convirtiéndose en algo esencial en estos días en los que deberemos empezar a prepararnos para lo peor, con una serie de detalles que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener. Es momento de ver un destacado cambio de tendencia que puede ser clave.

Estos días en los que no dudamos en llevar algunas herramientas en nuestras manos, para poder afrontar una serie de detalles que acabarán marcando unas jornadas cargadas de actividad. Por lo que, tendremos que empezar a pensar en un cambio de tendencia que puede ser esencial.

Estaremos muy pendientes de un giro radical que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Por lo que, no es de extrañar que estemos a merced de una serie de detalles que pueden acabar siendo claves en estos días que salimos a la calle con una tarjeta prohibida.

Manda un aviso la Guardia Civil sobre una tarjeta que todos tenemos

Todos tenemos una tarjeta que realmente puede acabar siendo un peligro, un tipo navaja que se queda perfectamente recogida y que puede ser un riesgo para todos en estos tiempos que tenemos por delante y que pueden acabar siendo un motivo de una sustanciosa multa.

Los expertos den Navajas de Monkeyland venden estas navajas como: «Las navajas en forma de tarjeta son herramientas compactas y versátiles que se han convertido en un elemento indispensable para aquellos que buscan practicidad y funcionalidad en situaciones cotidianas o de supervivencia. Este ingenioso diseño, similar al tamaño de una tarjeta de crédito, permite llevarla fácilmente en la cartera o el bolsillo sin ocupar espacio adicional. En nuestro análisis detallado, exploraremos las características clave de estas navajas, como su material de fabricación, sus funciones múltiples, su resistencia y su facilidad de transporte. Además, compararemos las mejores opciones disponibles en el mercado para ayudarte a elegir la navaja en forma de tarjeta perfecta según tus necesidades».

Desde Zonatactica también nos dan algunos cosnejos para complir con la normativa: «La posesión y el porte de navajas en España están regulados por una serie de normativas que determinan cuáles están permitidas y cuáles no. Con esta guía, buscamos ofrecer un entendimiento claro y actualizado sobre la legalidad de las navajas en España, basándonos en el Reglamento de Armas y en las sanciones aplicables al incumplimiento de dichas normas. En España, la legalidad sobre portabilidad de las navajas se determina principalmente por su diseño y dimensiones. De esta forma, según el Reglamento de Armas, las navajas han de presentar una serie de características específicas para que estas puedan considerarse legales. Por una parte, debemos tener en cuenta que su sistema de apertura ha de ser manual, es decir; no se consideran legales aquellas navajas con mecanismos de apertura automática. En cuanto a su forma, se desaconsejan las hojas de punta afilada y con formas agresivas; pudiendo contener únicamente un filo cortante. Además, con relación a su tamaño, se establece que la longitud de la hoja no puede superar los 11 cm».

La Guardia Civil va a empezar a multar al ser considerada un arma que no puede llegar a la vía pública. Pese a parecer una herramienta de seguridad, puede ser un riesgo para todos.