El mejor restaurante de Toledo según las críticas de Google: ‘Las carcamusas es la mejor que he comido»

Las críticas de Google coronan a este restaurante como el mejor de Toledo

Habrá llegado el momento de apostar claramente por una serie de elementos que pueden ser claves. Por lo que, quizás habrá llegado el momento de elegir el mejor restaurante dónde comer. En esta ciudad de España que, sin duda alguna, acabará siendo lo que nos acompañará en estos días en los que tocará descubrir gastronómicamente este lugar.

Las críticas de Google no dejan lugar a dudas

En el momento en el que empezamos a descubrir lo mejor de un tipo de restaurante que se ha acabado convirtiendo en uno de los más visitados del país y no es casualidad.

Buscamos los restaurantes que mejor se adapten a nuestras necesidades. Miramos los precios, pero también la forma en la que los clientes salen de él.

tenemos que visualizar una serie de comentarios

Los clientes siempre tienen la razón y en este caso nos han dado una idea del cambio que queremos empezar a visualizar en un restaurante que puede acabar siendo el que nos haga visitar Toledo por la puerta grande, las opiniones no dejan lugar a dudas.

Las carcamusas es la mejor que he comido

Tal como se presenta este restaurante en su web: «En el Restaurante el Peñon apostamos por una cocina de grandes aspiraciones. En el elegante ambiente de nuestro establecimiento, tendremos el gusto de ofrecerle tanto los platos más clásicos, como las creaciones más recientes. En el Restaurante el Peñón le ofrecemos una cocina exquisita muy variada, platos para todos los gustos y sugerencias de temporada. Consulte sin demora toda la oferta que ofrecemos, desayunos, raciones, sugerencia del día, nuestro menú diario, así como nuestra carta de comida y nuestra carta de vinos».

Los platos de cuchara de este restaurante son una auténtica joya

El 4,7 sobre 5 ya es un indicador de que estamos ante un restaurante de los que nos se olvidan, de la misma forma que los comentarios reflejan ese buen hacer: «Hemos comido el menú. Super rico. Explosión de sabor! Carcamusa la mejor que he comido. Servicio impecable. Platos refinados. Camareros muy profesionales y atentos. Calidad precio insuperable. Tapa de bienvenida. Recomiendo ! Mejor reservar».

Todo son buenas sensaciones: «La comida está toda buenísima y el camarero que nos trató fue encantador. Especial mención a las croquetas de jamón y a las chuletas de lechal y si vais en época de semana santa no dudéis en pedir la torrija de postre. Si volvemos a Toledo sería un lugar donde repetiría sin duda, eso sí no olvideis reservar porque suele estar bastante lleno, sobre todo en época festiva».

Se nota en cada comentario el buen hacer y la profesionalidad: «Pequeño restaurante antes de entrar al centro de Toledo, con un servicio exquisito y una calidad de los platos excelente. No teníamos reserva para cenar, pero como fuimos en cuanto abrieron, nos comprometimos a tardar menos de una hora en cenar, para que no se viesen afectadas sus reservas y nos permitieron quedarnos. Todo el personal súper amable y los platos, deliciosos. Deseando volver».

Sin duda alguna, estamos ante uno de esos restaurantes a los que hay que ir, una apuesta casi segura que nos deleitará con los mejores platos de cuchara del mundo, entro otras delicias.