Las redes no dan crédito: el insólito truco viral de los pollos de perdiz para evitar a los depredadores

Un vídeo compartido recientemente en redes sociales ha dejado atónitos a miles de usuarios al mostrar cómo un grupo de pequeños pollos de perdiz despliega un recurso ancestral para sobrevivir frente a cualquier amenaza.

Esta escena es una demostración magistral de la adaptación evolutiva que confirma que la estrategia y la inteligencia también forman parte del mundo animal.

Así engañan los pollos de perdiz a sus depredadores

La grabación, difundida en TikTok por el usuario @pointerman_23 muestra a una perdiz roja y a sus pollitos sorprendida por la presencia humana. Al instante, los diminutos polluelos reaccionan de forma sincronizada: se paralizan, permanecen rígidos y simulan estar muertos.

Este recurso, conocido como tanatosis, es un mecanismo de defensa que les permite pasar desapercibidos, mimetizándose con el terreno polvoriento que los rodea.

A los pocos segundos, la madre entra en acción. Con un movimiento calculado, empieza a correr con un ala aparentemente lesionada, como si estuviera herida de gravedad.

Este acto no es casual. Se trata de una táctica defensiva diseñada para atraer la atención del intruso y alejarlo de sus frágiles crías, que continúan inmóviles en el suelo.

La estrategia de defensa de la perdiz roja: camuflaje y ala rota

El comportamiento de la perdiz roja (Alectoris rufa) ha sido ampliamente estudiado por naturalistas y cazadores. Según explican expertos citados por la revista Jara y Sedal, esta ave combina la inmovilidad de sus polluelos con su propio «engaño del ala rota» para maximizar las probabilidades de supervivencia.

Mientras los pequeños se funden con el entorno, la madre se convierte en señuelo, exponiéndose ella misma con tal de protegerlos.Este instinto tiene una sólida base evolutiva: durante los primeros días de vida, los pollos son extremadamente vulnerables a depredadores como zorros, aves rapaces e incluso perros.

La táctica no sólo desconcierta a los cazadores naturales, sino que además aumenta las posibilidades de que el conjunto de pollos alcance la edad adulta.

Reacciones en redes sociales al truco de los pollos de perdiz roja

El impacto del vídeo ha sido inmediato. Miles de usuarios le dieron «me gusta» en TikTok. En esta grabación se puede observar la precisión con la que la madre ejecuta su actuación y la disciplina instintiva de los polluelos.

L a grabación se realizó sin intervenir, permitiendo observar con total naturalidad un comportamiento que rara vez puede contemplarse de cerca.

Más allá de la anécdota viral, esta escena se convierte en un recordatorio de la riqueza de la fauna. La perdiz roja, una especie emblemática en muchos ecosistemas mediterráneos, se enfrenta a retos de conservación relacionados con la pérdida de hábitat y la presión cinegética.

Observar su capacidad de adaptación debería inspirar respeto y conciencia sobre la importancia de preservar el entorno donde estas aves cumplen su ciclo vital.

La sorprendente reacción de los pollos de perdiz roja y la valentía de su madre evidencian que la naturaleza guarda todavía estrategias increíbles de pura supervivencia. Un gesto tan sencillo como quedarse quieto o fingir una lesión puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.