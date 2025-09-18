Duro Felguera sigue avanzando en las negociaciones para vender su sede corporativa en Gijón (Asturias), aunque la operación todavía no está cerrada. La compañía estudia abandonar el Parque Científico Tecnológico de Gijón para trasladar su estructura corporativa a La Felguera, en Langreo.

En un primer momento, Duro Felguera se instalaría de alquiler en un edificio dentro del complejo empresarial Valnalón, ubicado en La Felguera. El acuerdo de venta de la sede corporativa de Duro Felguera en Gijón se cerraría por un importe inferior a los 15 millones de euros en los que estaban valoradas las instalaciones en 2023, según ha adelantado este jueves Expansión.

Este medio también expone que la asturiana ha alcanzado un acuerdo para vender su sede, aunque la operación no se hará efectiva hasta que el juez apruebe el plan de reestructuración de deuda, un proceso en el que tanto los acreedores como los accionistas asumirán la pérdida de la mayor parte de lo invertido.

La empresa atraviesa actualmente una compleja situación marcada por la firma de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectará finalmente a 180 trabajadores, cerca del 13% de su plantilla, y por la venta de su fábrica de calderería pesada El Tallerón a Indra por 3,65 millones de euros, en el marco de un proceso de reestructuración que se desarrolla en pleno preconcurso de acreedores, cuya prórroga está autorizada hasta finales de septiembre.

El ERE de Duro Felguera

La empresa de ingeniería llegó el pasado mes de agosto, a un acuerdo con la comisión negociadora del Expediente de Regulación de Empleo (ERE), que afectó, finalmente, a 180 empleados de la compañía, lo que supone el 12,9% de los casi 1.400 empleados que la conforman.

A causa de este anuncio, Duro Felguera encabezó, las caídas del Mercado Continuo, donde sus acciones han registrado un descenso superior al 2%, hasta situarse en 0,2255 euros por título.

En este sentido, el grupo de ingeniería y bienes de equipo redujeron en 69 personas la afectación del despido colectivo planteado, inicialmente, para 249 trabajadores, es decir, hasta 180, lo que supone un descenso del 27,7% respecto a la cifra original, según informaron fuentes conocedoras de la negociación.