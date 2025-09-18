El aceite mágico de Mercadona que rellena los huecos de tus cejas y fortalece tus pestañas

Tener unas cejas definidas y unas pestañas con volumen no siempre requiere recurrir a tratamientos caros ni a productos que prometen muchos sin grandes resultados. A veces, lo más sencillo es lo que mejor funciona. Y si ese producto además cuesta menos de cuatro euros, se aplica en segundos y puedes encontrarlo en cualquier Mercadona, la cosa mejora bastante. Toma nota porque es el aceite de Mercadona más buscado y vas a querer ponerlo a prueba.

Entre los productos virales del supermercado valenciano, hay uno que ha ido ganando terreno en los neceseres de quienes buscan cuidar su mirada sin complicaciones. Se trata del Aceite de Ricino Deliplus, un pequeño frasco que promete, y cumple, con algo tan buscado como rellenar cejas despobladas y fortalecer pestañas frágiles o quebradizas. Un aceite que se presenta en un bote de 30 ml por solo 3,45 euros, y viene con un práctico aplicador tipo goupillón (como el de una máscara de pestañas), lo que hace que su uso sea limpio, rápido y muy cómodo. Pero más allá del formato, lo que ha conquistado a tantas personas es su efectividad. Vamos a contarte por qué está triunfando tanto.

El aceite de ricino que triunfa en Mercadona

El aceite de ricino se obtiene a partir de la presión en frío de las semillas de la planta Ricinus communis. En este caso, el producto de Mercadona garantiza un aceite puro, ecológico y sin ingredientes añadidos. Es rico en ácido ricinoleico, un componente que ayuda a nutrir en profundidad el folículo piloso, favoreciendo así el crecimiento del vello en cejas y pestañas.

Lo que hace especial a este aceite es precisamente su capacidad para estimular el crecimiento en zonas donde los pelitos se han debilitado, caído o simplemente no crecen con la misma densidad. Usado de forma constante, el resultado es una mirada más definida, con cejas más rellenas y pestañas visiblemente más fuertes y densas. No es un efecto inmediato, pero sí progresivo. Y eso, en cosmética natural, ya es mucho decir.

Cómo se aplica

Una de las grandes ventajas del Aceite de Ricino Deliplus es que viene con un cepillo aplicador, lo que permite usarlo directamente sobre cejas y pestañas sin necesidad de mancharse las manos ni de usar bastoncillos. Lo ideal es aplicarlo por la noche, con el rostro limpio, justo antes de dormir.

Para las cejas, basta con cepillar suavemente siguiendo la forma natural del arco, insistiendo en las zonas más despobladas. Para las pestañas, se aplica como si fuera una máscara transparente: desde la raíz hacia las puntas. Es importante retirar el exceso de aceite del cepillo antes de usarlo para evitar que el producto entre en contacto con los ojos. Y por supuesto, hay que ser constante: aplicarlo cada día es la clave para notar resultados reales.

Resultados visibles: mejora la densidad y fortalece

Aunque los efectos pueden variar de una persona a otra, muchas usuarias afirman haber notado cambios en pocas semanas. En cejas con huecos o poco pobladas, el aceite ayuda a rellenar y devolver una forma más definida. En pestañas frágiles o que se caen con facilidad, se aprecia una mayor resistencia y grosor. Lo que más se destaca es la sensación de salud en la zona ocular, sin irritaciones ni reacciones, algo muy importante al tratarse de un producto que se aplica tan cerca de los ojos.

Este tipo de aceite también se puede usar en otros puntos del rostro o incluso en el cuero cabelludo, aunque el envase está diseñado específicamente para su uso en cejas y pestañas. Si buscas un producto más versátil para otras zonas, Mercadona también tiene aceite de ricino en formato más grande.

Ingredientes y conservación

Este aceite contiene un único ingrediente: Ricinus Communis Seed Oil, procedente de agricultura ecológica. No lleva perfumes, ni conservantes, ni otros añadidos que puedan interferir con su función principal. Es 100 % puro, y eso se nota en la textura densa y algo pegajosa que tiene, aunque no resulta incómoda si se aplica bien y en poca cantidad.

Para conservarlo correctamente, lo mejor es guardarlo en un lugar fresco, seco y protegido de la luz. Y como cualquier producto cosmético, es de uso externo: no debe ingerirse, ni debe entrar en contacto con los ojos. El envase incluye además la fecha de caducidad tras apertura (12 meses), un detalle que muchas veces pasamos por alto, pero que conviene respetar para mantener sus propiedades intactas.

En resumen, este aceite de ricino de Deliplus se ha ganado su lugar como uno de esos básicos de belleza accesibles que no prometen imposibles, pero cumplen con lo que dicen. Si tienes cejas finas, con huecos, o pestañas que necesitan un empujón para fortalecerse, este frasco puede ser un buen aliado. Y si además te gusta lo natural, lo ecológico y lo simple, mejor aún.

Por menos de 4 euros, y con una aplicación diaria que apenas lleva unos segundos, es difícil pedirle más. Eso sí, como todo en belleza, no esperes resultados de la noche a la mañana. Dale tiempo, sé constante y seguro que notarás la diferencia.