El Índice de Garantía de Competitividad (IGC) alcanzó una tasa interanual en julio del -0,77%, lo que implica que el indicador lleva todo 2025 en negativo. Además, en junio (-1,14) se situó en su nivel más bajo desde julio de 2021 (-0,35%), según ha publicado este jueves, 18 de septiembre, el Instituto Nacional de Estadística (INE), responsable del cálculo y la publicación mensual del indicador.

Con la bajada que ha experimentado en el séptimo mes del año, este indicador ya acumula siete meses consecutivos de tasas negativas, después de que en enero marcara un valor del -0,31%, en febrero del -0,57%, en marzo del -0,72%, en abril, del -0,73%, en mayo del -1,05%, en junio del 1,14% y en julio del -0,77%.

El IGC establece una tasa de revisión de precios consistente con la recuperación de competitividad frente a la zona euro. Dicha tasa es igual a la del Índice de Precios al Consumo Armonizado (IPCA) de la Unión Económica y Monetaria (UEM) menos una parte de la pérdida de competitividad acumulada por España desde 1999.

El Índice de Competitividad

Cuando la tasa de variación de este índice se sitúa por debajo del 0%, se toma este valor como referencia, lo que equivale a la aplicación de la regla de no revisión.

Cuando la tasa de variación de este índice supere el objetivo a medio plazo de inflación anual del Banco Central Europeo (2%), se toma este valor como referencia. De esta forma, se asegura que los contratos a los que se aplique este nuevo índice contribuyen a garantizar el mantenimiento de la competitividad de la economía en el medio plazo.

El IGC arrancó 2024 en el 0,17% y posteriormente entró en negativo, con sólo dos meses en positivo, el de julio y el de diciembre, mostrando su mayor tasa negativa de 2024 en el mes de septiembre (-0,45%). En el arranque de 2025 ha vuelto a tasas negativas, con caídas en los siete primeros meses del año.