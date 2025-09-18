Esto es lo que Karlos Arguiñano no puede soportar cuando va a comer a un restaurante

La nueva temporada televisiva ya ha comenzado y, como no podía ser de otra forma, Karlos Arguiñano se ha posicionado como uno de los grandes protagonistas. Durante el verano, el famoso chef de Antena 3 ha estado descansando con sus familiares más cercanos y así lo hemos narrado en OKDIARIO. Sin embargo, ahora debe retomar su agenda y su hoja de ruta está repleta de citas importantes. Debemos tener en cuenta que no es un simple cocinero, sino que estamos delante de un empresario que ha levantado un imperio a raíz de la imagen que proyecta en la pequeña pantalla. Después de tantos años trabajando en el mundo del espectáculo, ha reunido a un ejército de fans que se ha quedado sin palabras después de la última confesión que ha hecho en un pódcast llamado El Txoko de Idoate.

Karlos Arguiñano ha reconocido que tiene una manía muy consolidada cuando acude a un restaurante: necesita que le ofrezcan pan de primera calidad porque para él es lo más importante del menú, incluso más que la oferta gastronómica que haya diseñado el local. En este sentido, admite sin ningún pudor que ha llegado a tener broncas cuando ha descubierto que sus expectativas no quedaban satisfechas.

Uno de los hijos de Arguiñano ya se ha hecho un hueco en el mercado culinario. Estamos hablando de Joseba, quien colabora en Antena 3 dando consejos y mostrando sus creaciones. En el espacio mencionado anteriormente, Karlos ha explicado que «su chaval» se propuso hacer pan y él le advirtió: «Mi hijo Joseba hace pan y yo le dije ‘si no vas a hacer pan bueno, no hagas pan, Joseba’». Sin embargo, el joven asumió el reto y consiguió crear una buena receta.

«Haz el mejor pan porque el pan es tan importante como para tener un tenedor en una mano y un trozo de pan en la otra», le dijo Karlos antes de empezar. Y después añadió en tono firme: «Hay restaurantes buenos que te ponen pan chungo. Yo no digo nunca nada, pero no como… yo pan chungo no como». Por suerte, el experimento salió bien y el presentador de Antena 3 se siente orgulloso del producto que ha elaborado su hijo.

Las «broncas» de Karlos Arguiñano

Uno de los secretos del éxito de Karlos Arguiñano es su carácter afable y divertido. Cuando presenta Cocina Abierta, su programa de Antena 3, entretiene a la audiencia con chistes que muchas veces se convierten en tendencia en las redes sociales porque no son graciosos, pero el presentador sabe darles un toque que los hace especiales. Sin embargo, Arguiñano reconoce que hay algo que le hace perder la paciencia: Ir a un buen restaurante y encontrarse con un pan que no sea adecuado para el menú. «Con esto tengo bronca, tengo bronca», le cuenta al periodista Mikel Idoate.

Para que el público entienda su punto de vista, añade: «Si vas a un restaurante a comerte un buen pescado, una buena carne, una buena sopa, un buen marmitaco, el pan dámelo bueno. Luego me cobras lo que quieras, pero dame un trozo de pan bueno, no una cosa que es como una gominola… Para comer una gominola ya voy a la tienda de las chuches». Según dice, el pan es el complemento perfecto para cualquier plato, de hecho, es uno de los productos clave del menú que todos los cocineros deberían tener en cuenta antes de presentar su propuesta.

Karlos Arguiñano tiene un truco

Dejando a un lado el debate del pan, podemos centrarnos en otra cosa. Karlos Arguiñano ha defendido siempre que el verdadero secreto para cocinar bien comienza mucho antes de encender los fogones, y se encuentra en la forma de hacer la compra. Su filosofía se centra en seleccionar alimentos frescos, de temporada y lo más naturales posible, apostando por la carne, el pescado, las frutas y las verduras que aportan sabor y nutrientes de calidad.

En lugar de recurrir a productos procesados o preparados, el cocinero recomienda adquirir los ingredientes básicos y preparar uno mismo las recetas, lo que no solo garantiza una alimentación más saludable, sino también platos más sabrosos. Además, subraya la importancia de comprar a granel, ya que no solo permite elegir la cantidad exacta que se necesita, sino que también ayuda a reducir el uso de plásticos y residuos innecesarios, al mismo tiempo que resulta más económico.

En su método para organizar la cesta de la compra, Arguiñano introduce lo que denomina la regla del 6-1, una fórmula sencilla para mantener el equilibrio entre variedad y ahorro. Esta técnica consiste en adquirir seis tipos de verduras, cinco frutas distintas, cuatro fuentes de proteína, tres clases de almidones, dos salsas o untables y un capricho que permita disfrutar sin excesos.

A este planteamiento se suma la recomendación de recurrir a marcas blancas, que en muchos casos ofrecen la misma calidad que las de renombre pero a un precio más reducido. Así, la compra se convierte en un ejercicio consciente que no solo favorece a la salud, sino también al bolsillo y al medioambiente, algo que Arguiñano ha sabido transmitir en Cocina abierta.