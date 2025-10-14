La Colònia de Sant Jordi celebra este sábado la XVII Feria de Oportunidades y Comercio Local

La Avenida Primavera de la Colònia de Sant Jordi volverá a ser este sábado 18 de octubre el escenario de la XVII Feria de Oportunidades y Comercio Local, una jornada que llenará el núcleo costero de actividad, ambiente y buenas ofertas comerciales.

Desde las 10.00 hasta las 20.00 horas, vecinos y visitantes podrán disfrutar de un día dedicado al comercio local, la gastronomía y las actividades familiares, con la participación de un gran número de establecimientos de la zona y con el apoyo del Ayuntamiento de Ses Salines y la Junta de Distrito de la Colònia de Sant Jordi, en colaboración con la Asociación de la Avenida Primavera, informa el consistorio en un comunicado.

El programa incluye actividades para todas las edades: juegos e hinchables infantiles a partir de las 11.00 horas, un cuentacuentos entre las 17.30 y las 19.00 horas y un fin de fiesta musical con el DJ Michael Seen desde las 19.30 hasta las 22.00 horas.

El alcalde de Ses Salines, Guillem Mas, ha asegurado que «la Feria de Oportunidades es un acontecimiento que demuestra la vitalidad comercial de la Colònia y la implicación de nuestros empresarios en una época del año que es necesario para el comercio local. Además de fomentar el comercio local, es una jornada para salir a la calle y disfrutar en familia».

Por su parte, el concejal de Comercio, Miquel Rigo, ha subrayado que «esta feria es un reconocimiento al esfuerzo de todos los comercios que, día a día, mantienen viva la Colònia. Desde el Ayuntamiento continuaremos impulsando iniciativas que apoyen al pequeño comercio y que refuercen su conexión con la gente del municipio».