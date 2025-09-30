Ses Salines se vuelve a vestir de arte en la 5ª edición de ARTINSAL 2025

Ses Salines volverá a convertirse en el epicentro del arte y la cultura con la esperada celebración de la 5ª edición de ARTINSAL 2025 el próximo sábado 4 de octubre a partir de las 17.00 horas.

Una gran fiesta multidisciplinar que reunirá a más de 80 artistas, con exposiciones de arte, además de danza contemporánea, arte urbano, instalaciones y performances que transformarán las calles del municipio en un auténtico museo al aire libre.

Según ha informado el Ayuntamiento saliner, a las 18:30 horas tendrá lugar el pasacalle con los Xeremiers y la actuación de la coral de ACMSS. Acto seguido se dará paso a la inauguración de las 80 exposiciones por parte del alcalde de Ses Salines, Guillem Mas, la concejala de Cultura, Sebastiana Gomila y otras autoridades como el conseller de Turismo y Cultura, Jaume Bauzà.

En esta edición, el público podrá disfrutar de la obra de grandes referentes de la escena artística como Joan Costa, Inés Valls Fortunty, Portaolaya, Miquel Segura, Concha Camarena, Almudena y Cristina Portales, Daniel Fuster, Enrique Razkin, Leo Sapere, Xisco Fuster, Yamila Totino y Laura Hedrosa, que tendrán sus exposiciones en la Iglesia Vieja, situada en la Plaça Sant Bartomeu. En la Oficina de Turismo se podrá disfrutar de las exposiciones de James Lambourne y la de su hija Mary Lambourne, que proyectará un vídeo sobre los trabajos de su padre.

Salva Llinàs presentará una obra intervenida Vulgarment, algues sobre una de las fachadas de la Calle Batle Andreu Burguera Mut. En la casa frente al restaurante Casai, en el antiguo Ayuntamiento de Ses Salines expondrán los artistas Christina Etschel, Jaume Adrover, Olga Fefilova, Katrin Starostenko y Nathalie Rabin.

Natalia Aguilar, ganadora del certamen de pintura de esta edición, expondrá en el Ayuntamiento de Ses Salines. Por su parte, Ernesto propone para esta edición una llamativa instalación ubicada en la Plaça St. Bartomeu.

Muchos otros nombres de gran proyección expondrán en exteriores a lo largo de la Calle Batle Andreu Burguera Mut como: Alejandro Blanco, Ana Subiela, Anaria Marqués, Anatoliy Neznamov, Andrea Moretto, Andrés Bonet Roselló, Anna Maciejeswska, Antonia Vicens, Antonio Serón Blasco, Astrid Thieme, Borja Roca, Carme Martin Nolla, Carmen Baltasar Quesada, Carmen Fuster, Catalina Escales, Catalina Mesquida Vicens, Christa Elmer, Christina Etschel, Eirini i Wlad, Emiliano Piñeyro Machado, Francisco de la Hoz, Francisco Solera Avendaño, Horbat, Ileana Ostropolsky, Irene Navarro, Isabel Barcelo Rosselló, José Aladid, Josep Urrea, Julia Kruft, Karina Cappato, Leonardo Sacco, Llorcas, Marcelina Etchegaray, Marcelo Baruch Perpinyal, Margarita Obrador, Antón Boix, Maria Nicolau Ballester, Marina Cubillos Diez, Miguel Ángel González Calvar, Mónica Sánchez Encina, Nadin Dimar, Pep Molina, Petra Maruscheck, Pilar García, Pveri, Rafael Ferragut, Ricardo Sacco, Roberta de Nicola, Rosie Nguyen, Suavek Wasileski, Szilvia Vázquez, Tomeu Colom, Toñi Castellanos Cicuéndez, Toni Bruno, Valentina Väu, Vicent P. Tejos, Xisco Amer y Patrick Guino.

Con motivo del centenario de Ses Salines, los artistas Andrea Moretto, Marc Peris (SOMA), Laia Fernández Pacheco y Yasmila Oliveros realizarán una impactante intervención en directo sobre un cubo de 2×2 metros, con cuatro caras que darán vida a obras diferentes en distintos puntos del pueblo.

ARTINSAL 2025 también piensa en los más pequeños, con talleres familiares, pintacaritas y actividades llenas de color, convirtiendo el evento en un plan ideal para toda la familia. Estas actividades tendrán lugar desde las 17.00 horas en la Plaça Major.

El escenario arrancará la jornada a las 19:00 horas con el Estudio de Danza de Maria Antonia Mas, seguida de una Jam Session de primer nivel con la actuación de Clara Simonoviez y Jean Sebastien, acompañados de otros músicos. A las 21.15 horas llegará el plato fuerte con Agustín El Casta y, para finalizar, el grupo Midnight Walkers cerrará el escenario en la Plaça Major.

En el escenario de la Iglesia, la música comenzará a las 20.30 horas con SomRock y continuará con la DJ Session de Pedro Rubio Vinil Set hasta el final de la noche.

El evento se maridará con los mejores vinos de la isla, de bodegas como Armero i Adrover, Blanca Terra, Can Morgan, Es Gallicant, Sa Caseta Vella, Sangría Rita, Son Pere Jaia y Vidauba, y con una irresistible variedad gastronómica que completará la experiencia artística, de la mano de Sa Bàscula espai gastronòmic i Formatges Burguera, Sa Vinya, Laos Market, Oliver Gastronomia, Surikata Burger, Vermuteria del Mar y un maestro cortador de jamón. El punto dulce lo pondrá la chef Elena Puigserver, que presentará en exclusiva Llepolia by RARO, una propuesta creada especialmente para ARTINSAL 2025.

La organización de ARTINSAL 2025 agradece profundamente el apoyo de los vecinos y empresas públicas, especialmente al Consell de Mallorca, así como a las empresas privadas colaboradoras, al área de Cultura del Ayuntamiento y a la brigada municipal de Ses Salines, piezas clave en la organización y éxito del evento.

El Ayuntamiento de Ses Salines ha creado un díptico con toda la información de los artistas y espacios expositivos y cronograma de actuaciones que estará distribuido por diferentes puntos del pueblo.