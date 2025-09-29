El Grup Excursionista de Ses Salines cierra la temporada con 429 participantes y un gran éxito.

El Grup Excursionista Ja Arribaaam..? de Ses Salines ha hecho balance de la pasada temporada y ha destacado la alta participación y el éxito de convocatoria. En total, 429 personas han tomado parte de las diferentes salidas organizadas, consolidando esta iniciativa como una de las más activas y populares en el ámbito del ocio y el tiempo libre del municipio.

Las excursiones han permitido a los participantes descubrir parajes únicos de Mallorca, disfrutar de la naturaleza y fomentar la convivencia en grupo, uno de los objetivos principales del colectivo. Más allá de la práctica deportiva, Ja Arribaaam..? se ha convertido en un espacio de encuentro intergeneracional que contribuye a crear comunidad y fortalecer los lazos sociales entre los vecinos y vecinas.

El concejal de Ocio y Tiempo Libre, Colau Escalas, ha manifestado en un comunicado que «la gran participación demuestra que el pueblo tiene ganas de compartir experiencias saludables y a la vez conocer mejor Mallorca. Las excursiones no sólo son un momento para desconectar, sino también una manera de poner en valor nuestro patrimonio natural y cultural».

Por su parte, el alcalde de Ses Salines, Guillem Mas, ha destacado que «el Grupo Excursionista Ja Arribaaam..? es un ejemplo de cómo el deporte y el tiempo libre pueden ser un punto de encuentro y de cohesión para el municipio. Iniciativas como ésta reflejan la vitalidad de nuestra comunidad y la importancia de compartir nuestro entorno natural con familia y amigos».

Con estos resultados, el Grupo Excursionista ya tiene en marcha la nueva temporada, con el objetivo de continuar ampliando las rutas y mantener el alto nivel de participación que se ha logrado este año.