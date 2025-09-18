Ses Salines impulsa el Programa Faro con conferencias y talleres de prevención y educación

El Ayuntamiento de Ses Salines, a través de la Concejalía de Educación y Primera Infancia, ha puesto en marcha el Programa Faro, un proyecto de coordinación que a lo largo del curso 2025-2026 abordará cuestiones clave que afectan a los niños, jóvenes y familias del municipio. El programa, según informa el consistorio saliner a través de un comunicado, se ha diseñado en estrecha colaboración con los centros educativos de Ses Salines y la Colònia de Sant Jordi.

El Programa Faro incluirá charlas y actividades sobre temas tan sensibles y actuales como la prevención de los abusos sexuales, el uso responsable de las pantallas y redes sociales, la convivencia escolar, el papel de los servicios sociales, la educación emocional y la tarea de la policía tutor, entre otros. Cada sesión será impartida por profesionales especializados y abierta tanto a la comunidad educativa como a las familias del municipio.

La regidora de Educación y Primera Infancia, Patricia Mesquida, ha explicado que el Programa Faro quiere ser «una guía de apoyo para familias, maestros y alumnos ante los retos educativos y sociales que tenemos hoy en día. Apostamos por dar herramientas, visibilizar problemáticas y ofrecer soluciones prácticas de la mano de expertos».

Por su parte, el alcalde de Ses Salines, Guillem Mas, ha destacado que este proyecto refleja el compromiso del Ayuntamiento con la educación y la convivencia. «Con Faro reforzamos la coordinación entre centros, familias e instituciones y apostamos por la prevención y la formación como pilares fundamentales del futuro de nuestros jóvenes».

El Programa Faro empezará este mes y seguirá durante todo el curso con un calendario de actividades que se irá difundiendo a través de la web y las redes sociales del Ayuntamiento, así como de los centros educativos.