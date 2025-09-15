Ses Salines recauda más de 3.400 euros en el primer Bingo Solidario a favor de la lucha contra el cáncer.

El Ayuntamiento de Ses Salines, junto con la Junta Local de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de Ses Salines y Colònia de Sant Jordi, ha celebrado con éxito el primer Bingo Solidario, que tuvo lugar el pasado 27 de agosto dentro del programa de las Fiestas de Sant Bartomeu.

Gracias a la implicación de la ciudadanía y a la colaboración de los establecimientos locales, se ha conseguido una recaudación total de 3.423,50 euros, que irán destinados a apoyar a la tarea de la Asociación en este municipio mallorquín, ha informado el consistorio en un comunicado.

Al acto de entrega de la recaudación estuvieron presentes las representantes de la Junta Local de la AECC, así como las regidoras Patricia Mesquida y Dolores Sánchez, quienes destacaron la gran respuesta del pueblo y el valor de este tipo de iniciativas. «La solidaridad y la participación han superado todas las expectativas. Desde el Ayuntamiento queremos agradecer de todo corazón a todos los vecinos y establecimientos que han colaborado, demostrando que juntos podemos conseguir grandes cosas», declaró la concejal de Servicios Sociales, Dolores Sánchez.

«Este Bingo Solidario es un ejemplo de que cuando el pueblo y las asociaciones trabajamos juntos, somos capaces de generar esperanza y apoyo en las personas que más lo necesitan», ha añadido Patricia Mesquida, regidora de Educación y Primera Infancia.

Desde el Ayuntamiento de Ses Salines se reafirma el compromiso de continuar impulsando iniciativas solidarias y de apoyo a las asociaciones locales que trabajan cada día por la salud y el bienestar de las personas.