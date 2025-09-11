Ses Salines destina 14.000 euros a becas educativas, deportivas y de transporte para el curso 2025-26.

El Ayuntamiento de Ses Salines ha aprobado las bases reguladoras de las nuevas convocatorias de becas para el curso 2025-26. En total, el consistorio invertirá 14.070 euros en ayudas que giran en torno a tres ámbitos: educación, deporte y transporte.

Según explican en un comunicado, el objetivo es apoyar a las familias, garantizar la igualdad de oportunidades e incentivar la práctica deportiva y la formación de los jóvenes saliners.

La convocatoria de las becas educativas tiene una inversión global de 6.070 euros, distribuidas según el nivel educativo:

Primaria: hasta 38 ayudas de 90 euros (3.420 euros en total).

Secundaria obligatoria: hasta 10 ayudas de 90 euros (900 euros en total).

Bachiller, ciclos formativos y enseñanzas de régimen especial: hasta 5 ayudas de 120 euros (600 euros en total).

Estudios universitarios en Baleares: 3 ayudas de 150 euros (450 euros en total).

Estudios universitarios fuera de la comunidad autónoma: 2 ayudas de 240 euros (480 euros en total).

Estudios de posgrado: 1 ayuda de 220 euros (220 euros en total).

Becas deportivas

En el ámbito deportivo, se convocan 10 becas individuales de 200 euros cada una, con una inversión global de 2.000 euros. Estas ayudas se pueden destinar a cubrir gastos de transporte, adquisición de material e inscripciones en competiciones.

Becas de transporte

El Ayuntamiento convoca también ayudas específicas para el transporte de los estudiantes que tienen que desplazarse fuera del municipio para cursar estudios no obligatorios. La partida es de 6.000 euros, con una dotación de 200 euros por alumno (ampliable hasta 300 euros si hay remanentes). Estas becas quieren compensar las familias por el coste añadido derivado de la carencia de un IES en el municipio.

La concejal de Educación y Primera Infancia, Patricia Mesquida, ha asegurado que con estas becas buscan «garantizar que ningún alumno del municipio se quede atrás por motivos económicos y, a la vez, apoyar a las familias en un momento clave como es el inicio de curso».