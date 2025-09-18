Adiós a una de las discotecas más míticas de toda España: cierra para siempre

Adiós a la discoteca más antigua de España. Uno de los templos de la fiesta española durante 55 años cierra sus puertas, según ha confirmado en un vídeo publicado en las redes sociales. Se trata de la discoteca Sithon’s, ubicada en Toledo, que abrió sus puertas el 13 de octubre de 1969. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre uno de los lugares más míticos de España que apaga los focos medio siglo después.

La noticia copa portadas a nivel nacional después de que Sithon’s, una de las discotecas más míticas de España y la considerada por muchos como una de las más antiguas del país, publicara un video en las redes sociales anunciando que «se apagan las luces de un lugar que marcó generaciones». Así que parece que esta discoteca, ubicada en la plaza de la Magdalena junto al Alcázar de Toledo, cierra sus puertas para siempre mientras algunos dreamears sueñan con un posible cambio de localización.

«Más de medio siglo de bailes, de risas, de primeros besos y de esas noches que juramos que serían la última y nunca lo fueron», comienza diciendo el vídeo en el que anuncia el cierre una de las discotecas con más solera de España. «Sithon’s ha sido y será nuestra segunda casa, el lugar donde Toledo aprendió a vivir la noche. Sus recuerdos seguirán encendidos para siempre. Gracias, Sithon’s, por hacer historia, por ser magia y enseñarnos que las mejores noches siempre se bailan juntos», concluye un vídeo que cuenta con miles de reproducciones en las redes sociales.

Entre las discotecas más míticas de España

Sithon’s abrió sus puertas en la plaza de la Magdalena de Toledo el 13 de octubre de 1969, en los años en los que España se empezaba a abrir a la democracia. Durante más de medio siglo, Sithon’s pasó de ser una discoteca más ubicada junto al Alcázar de Toledo a ser una de las discotecas más antiguas y con más solera de todo el país.

Desde el año 1969 han pasado miles de universitarios y amantes de la fiesta por un local que en medio siglo ha sufrido constantes remodelaciones y que ha sido testigo del cambio que ha sufrido nuestro país. Ahora, cierra sus puertas ante la duda de algunas personas que especulan con un posible cambio de ubicación.

Incluso el pasado sábado, el perfil oficial de Sithon’s en las redes sociales publicó las fotos de la que podría ser una de las últimas fiestas de una de las discotecas más antiguas de España, que cierra sus puertas en los próximos días. «El sábado el Olimpo bajó a Toledo. Brindis, música y una terraza llena de energía divina. Gracias por hacer de cada sábado una noche mítica», publicó en las redes sociales.

Dolor entre los amantes de Sithon’s

El vídeo publicado por Sithon’s en el que anuncia su cierre ha provocado un gran dolor entre los amantes de una de las discotecas con más solera de Toledo y España. «Enorme tristeza ver cómo todo cuanto crecimos y fuimos felices va muriendo. Eternamente agradecido de formar parte de tu historia. Gracias por tantos momentos, recuerdos, magia, felicidad y tanta música», comenta un ciudadano.

«Tantos momentos vividos, pedidos, proveedores, sirviendo copas, pinchando música, haciendo cajas… y, sobre todo, disfrutando. 12 años que quedarán en el recuerdo. Aquella fiesta de los 70 para el 35 aniversario, creo recordar. Ese Fin de Año de mi despedida, subido en la cabina. Muchas gracias por todo», cuenta un trabajador de la discoteca en las redes sociales.