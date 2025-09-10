Santa Cruz del Retamar, el municipio de Toledo abandonado por Page con 60 niños dando clase en la calle

El sistema educativo de la Junta de Castilla-La Mancha, que dirige Emiliano García-Page, tiene abandonado al centro educativo Nuestra Señora de la Paz de Santa Cruz del Retamar que atraviesa una situación crítica desde hace varios años. Con un edificio principal construido en 1932, hace ya 91 años, las instalaciones se han quedado completamente obsoletas para atender las necesidades educativas de una población que ha crecido exponencialmente en los últimos años.

El abandono es tan flagrante que resulta escandaloso: menores de entre 3 y 12 años haciendo el recreo y las clases de educación física en plena calle, esquivando coches que entran y salen de garajes, mientras sus compañeros tienen que cruzar varias calles para llegar a un solar vallado que hace las veces de patio. Todo esto, con el beneplácito de una administración autonómica que mira hacia otro lado desde hace media década.

Tal y como se desprende de los informes remitidos a la Junta de Castilla-La Mancha por parte de la dirección del colegio y del propio Ayuntamiento, desde el curso 2020-2021, el centro no dispone de espacio suficiente para acoger a todos sus alumnos. Cada año, entre tres y cuatro aulas tienen que funcionar en la Casa de la Cultura del municipio, situada a 800 metros del colegio principal. Este problema también afecta directamente a los alumnos con discapacidad.

Concretamente, un estudiante en silla de ruedas solo puede acceder a una clase en la planta baja, ya que el colegio carece por completo de accesibilidad. Además, según ha podido saber OKDIARIO, este alumno ha sido atendido en varias ocasiones detrás de una puerta del colegio al carecer el centro de un lugar adecuado para las necesidades de una persona en silla de ruedas.