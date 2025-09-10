Santa Cruz del Retamar, el municipio de Toledo abandonado por Page con 60 niños dando clase en la calle
Estudiantes de entre 3 y 12 años reciben clases de educación física en plena calle
Más de 200 alumnos sólo tienen acceso a dos aseos cuya infraestructura ha debido apuntalarse para evitar un derrumbe
El sistema educativo de la Junta de Castilla-La Mancha, que dirige Emiliano García-Page, tiene abandonado al centro educativo Nuestra Señora de la Paz de Santa Cruz del Retamar que atraviesa una situación crítica desde hace varios años. Con un edificio principal construido en 1932, hace ya 91 años, las instalaciones se han quedado completamente obsoletas para atender las necesidades educativas de una población que ha crecido exponencialmente en los últimos años.
El abandono es tan flagrante que resulta escandaloso: menores de entre 3 y 12 años haciendo el recreo y las clases de educación física en plena calle, esquivando coches que entran y salen de garajes, mientras sus compañeros tienen que cruzar varias calles para llegar a un solar vallado que hace las veces de patio. Todo esto, con el beneplácito de una administración autonómica que mira hacia otro lado desde hace media década.
Tal y como se desprende de los informes remitidos a la Junta de Castilla-La Mancha por parte de la dirección del colegio y del propio Ayuntamiento, desde el curso 2020-2021, el centro no dispone de espacio suficiente para acoger a todos sus alumnos. Cada año, entre tres y cuatro aulas tienen que funcionar en la Casa de la Cultura del municipio, situada a 800 metros del colegio principal. Este problema también afecta directamente a los alumnos con discapacidad.
Concretamente, un estudiante en silla de ruedas solo puede acceder a una clase en la planta baja, ya que el colegio carece por completo de accesibilidad. Además, según ha podido saber OKDIARIO, este alumno ha sido atendido en varias ocasiones detrás de una puerta del colegio al carecer el centro de un lugar adecuado para las necesidades de una persona en silla de ruedas.
El propio alcalde de Santa Cruz de Retamar, ha revelado a este medio que el colapso del sistema educativo en este pequeño municipio toledano ha alcanzado niveles esperpénticos: los profesores de refuerzo imparten clases en los pasillos, la enfermera atiende a los niños tras un biombo en el hall de entrada, como en un hospital de campaña y las clases de religión se dan en la sala de profesores porque no hay aulas libres.
El regidor ha manifestado que el Ayuntamiento lleva desde 2019 trabajando para conseguir un nuevo centro educativo pero que sus peticiones no han sido escuchadas y que los trámites con la administración de Emiliano García-Page se hacen interminables. Desde noviembre de 2022 se están evaluando e intercambiando solicitudes y notificaciones entre la Junta de Castilla-La Mancha y el propio Ayuntamiento. A día de hoy se ha realizado una modificación del Plan de Ordenación Municipal para incluir una parcela adquirida para la construcción del colegio, sin embargo el centro sigue sin salir a licitación.
Un centro que incumple la normativa
Según el informe municipal, las instalaciones actuales no cumplen «ninguno de los requisitos que establece el Real Decreto 132/2010 de 12 de febrero» sobre los requisitos mínimos de los centros educativos.
La situación se ha vuelto insostenible también para el Ayuntamiento, que ha perdido el uso de su Casa de la Cultura durante cuatro años consecutivos. El espacio, que antes se utilizaba para talleres de mayores, actividades extraescolares y el centro joven, permanece ocupado por aulas escolares.
Para el próximo curso 2025-2026, la dirección del centro ha solicitado dos aulas prefabricadas, pero aún no se ha aprobado el gasto económico. Esto significa que los estudiantes comenzarán un quinto año consecutivo con clases en la Casa de la Cultura y todas las deficiencias que ello conlleva.
Mientras tanto, 14 unidades educativas (4 de infantil y 10 de primaria) continúan funcionando en condiciones que, según los propios responsables municipales y educativos, «no se pueden consentir» para niños que pasan «5 horas diarias durante 175 días al año» en estas instalaciones.