Jimmy Kimmel: el miedo cambia de bando

Jimmy Kimmel ha probado las mieles de la cancelación al ser fulminado por la cadena ABC tras equiparar a Charlie Kirk con el francotirador que acabó con su vida delante de su mujer y sus hijos. Hay que ser muy miserable para culpar a Kirk de su propio asesinato con el cadáver aún caliente del joven activista cuya única arma era la palabra. Pero no nos engañemos. La cancelación de la cadena de Disney no responde al respeto por la memoria de Charlie Kirk sino al pánico financiero que produce en el establishment americano las posibles represalias de Trump.

Lo que hizo Kimmel fue despreciable y el precio a pagar fue una dosis letal de la propia medicina que lleva aplicando la izquierda mediática persiguiendo a todo aquel que no se someta a su dictadura ideológica. Aquí hemos tolerado a los Kimmel españoles sonándose los mocos con la bandera española, a humoristas pidiendo «un poco más de comunismo» en el programa de Broncano, y a influencers proponiendo asesinar votantes de Vox mientras Rufián les reía las gracias. Ahora que el miedo cambia de bando, los cobardes dueños de Apple, Disney y Facebook corren temerosos a besarle el anillo a Trump.

Pero Kirk no habría cedido a la tentación de la venganza. Cuando South Park le ridiculizó con saña, respondió entre risas diciendo que «los conservadores debían poder aceptar una broma». Esa respuesta encierra su lección más profunda: nosotros no necesitamos censurar a estos bufones porque la verdad está de nuestro lado. Y cuando tenemos la razón de nuestro lado, no necesitamos silenciar a nadie. Ni necesitamos comisarios políticos que nos defiendan ni caeremos en la trampa de convertirnos en lo mismo que combatimos. Nuestra soledad es nuestra mayor fortaleza.