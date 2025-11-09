PSOE: financiación ilegal y adelanto electoral

Empieza a verse la luz al final del largo túnel. Junts le ha soltado la mano y otras pequeñas formaciones están también a punto de imitar a los secesionistas. Por si fueran pocas las cuitas que envuelven al señor Sánchez, el juez Puente ha reconvenido a sus colegas de la Audiencia Nacional que hay indicios suficientes para iniciar una investigación contra el PSOE por «financiación irregular».

Por las noticias que conocemos hasta el momento, la primera conclusión que puede tabularse es que la alta dirección socialista desde antes del 2018 ha funcionado como una «organización criminal». Es lo que indica el sentido común tras conocerse que se sufragaban gastos en metálico.

Sería el colofón final a una muerte política , incluso penal, anunciada. La verdad es que el sanchismo no se merece otro epitafio. El cabecilla se ha conducido siempre como un tipo al que la democracia le queda demasiado larga y todavía vive en un palacio y escribe en el Boletín Oficial del Estado.

Tras el «bloqueo» independentista ya quedan pocas cosas que hacer, salvo disolver anticipadamente el Parlamento y convocar a las españoles ante las urnas. No hay otra salida. Cierto es que no son pocos los observadores que se malician que esas hipotéticas elecciones arrojen pocas soluciones para poder gobernar un país tan complicado social y políticamente. No participo de ese temor. Y si los españoles deciden algo parecido significará que los dirigentes políticos son tan incapaces como ineptos.

Pero, en verdad, algo se mueve. ¡Por fin!