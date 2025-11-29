Seis policías heridos en un ataque de proetarras contra una mesa informativa de Vox en San Sebastián

Seis policías heridos y un sólo detenido. Éste es el resultado de los altercados protagonizados por un numeroso grupo de violentos abertzales de la órbita de Bildu contra una mesa informativa instalada por Vox en San Sebastián.

La Ertzaintza tuvo que desplegar un amplio dispositivo policial ante la irrupción de los proetarras, que acudieron perfectamente organizados y que pusieron en práctica acciones propias de la kale borroka, el término acuñado en su día por ETA para que sus cachorros impusieran el terror callejero para reforzar la criminal agenda de la banda.

Desde hace meses, diversas voces están alertando de la reaparición de actos que recuerdan plenamente la kale borroka, en una forma de exhibir fortaleza por parte de los proetarras mientras Bildu, la heredera política de ETA, está políticamente reforzada gracias a los pactos suscritos por Pedro Sánchez, que debe a los de Otegi su llegada y permanencia en La Moncloa.

En esta ocasión los hechos ocurrieron en la capital donostiarra. Los proetarras se organizaron para boicotear con violencia ese acto de Vox en la calle. La intensa presencia policial no impidió que los abertzales llevaran a cabo su plan para atacar la mesa instalada por Vox, enfrentarse a los agentes de la Ertzaintza, quemar contenedores, causar daños materiales y campar violentamente a sus anchas durante horas.

Pese a que los altercados fueron cometidos por un nutrido grupo de radicales de la órbita proetarra, la Ertzaintza sólo practicó una detención, según se ha conocido este sábado. Sin embargo, diez agentes de la policía autónoma vasca resultaron heridos de diversa consideración, en su mayor parte por contusiones, fruto de los ataques que los violentos lanzaron contra ellos.

Tras el ataque sufrido, Vox ha insistido en que no se amedrenta ante quienes quieren acallarles con la violencia y advierte que «sí hay alternativa» para plantarles cara. Tras ligar estas acciones a la estrategia de «ETA – EH Bildu», Vox ha indicado a la órbita abertzale que «no va a conseguir que el miedo nos guía; nos guía nuestro amor profundo a España y al bienestasr de los españoles. Por ellos, siempre leales».