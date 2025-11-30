Los separatistas de Joves per la Llengua tildan el fin de las ayudas a dedo de «ataque al pueblo mallorquín»

Los separatistas de Joves per la Llengua tildan de «ataque al pueblo mallorquín» el fin de las ayudas a dedo, acordado en los Presupuestos de 2026 por el gobierno de coalición de PP y Vox en el Consell de Mallorca, y que esta entidad y colectivos independentistas afines como la Obra Cultural Balear (OCB) recibían y tenían garantizadas desde hace años.

A partir de 2026 tendrán que presentarse a las convocatorias de subvenciones públicas insulares como cualquier otra entidad.

Las ayudas nominativas ahora eliminadas por la coalición de PP y Vox en Mallorca a la Obra Cultural Balear (OCB) y Joves per la Llengua eran utilizadas, en el caso de la primera entidad, para el mantenimiento de la casa museo de Joan Alcover en Palma y el desarrollo del cúmulo de actividades vinculadas al independentismo que allí se programan. Alcanzaba en estos momentos los 35.000 euros.

En el caso de Joves per la Llengua, el dinero institucional era para garantizar la seguridad y el funcionamiento de su actividad principal que, en 2026 tendrá una doble cita: Acampallengua y Correllengua. En este caso se trata del colectivo que se viene embolsando la mayor tajada de subvenciones lingüísticas del erario insular, 45.000 euros.

Una aportación pública para la celebración de unos eventos de reivindicación de los Països Catalans como la propia entidad defiende.

«En 1995 Joves de Mallorca celebró su primer Correllengua. Más de treinta años después, esta iniciativa se convierte en un motor para vertebrar la lucha en defensa de la lengua catalana en los Països Catalans».

Para el año próximo tienen previsto, además, dos semanas de juerga subvencionada por pueblos y ciudades de Cataluña, Valencia y las Islas Baleares, con un Correllengua que arrancará el 19 de abril y se prolongará hasta el 5 de mayo de 2026.

Serán 16 días los que permanecerá encendida la denominada Llama de la lengua (Flama de la llengua), un remedo de la antorcha olímpica que los activistas separatistas catalanes subvencionados van portando de un pueblo a otro celebrando que hablan catalán.

Un total de 17 etapas y más de 1.500 kilómetros por el sur de Francia, Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares y el Alguer con pistoletazo de salida en Prada y un recorrido por ciudades como Gerona, Barcelona, ​​Tarragona, Castellón, Valencia, Alicante, Ibiza, Palma, Mahón, etcétera.

Por ello a esta entidad la medida adoptada por el Consell de Mallorca dejando en el aire los 45.000 euros que hasta ahora tenían cada año asegurados, sólo desde esta administración, no ha sentado nada bien como han dejado claro en redes sociales.

«PP y Vox nos han quitado la nominativa. Los partidos vuelven a pactar contra el pueblo mallorquín. Nos quedamos sin una ayuda que permitiera organizar actos tan relevantes como Acampallengua y Correllengua. Cada vez que el partido de Prohens debe pactar con la extrema derecha vende la lengua y la cultura propias. Con o sin nominativa, continuaremos haciendo exactamente lo mismo».

Su reacción ha sido similar a la manifestada por la propia presidenta del Congreso y número uno del PSOE balear, Francina Armengol, que calificó días atrás la eliminación de esas subvenciones a dedo de «persecutoria» contra las entidades que trabajan por la normalización, difusión y promoción del catalán en Mallorca.