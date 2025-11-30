El PSOE desmiente en el Congreso el interés de Óscar Puente por invertir en el tren en Mallorca

En tan sólo cuatro días quedó desmontado el paripé del ministro Óscar Puente en su reciente visita a Mallorca anunciando «el máximo interés» del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en el transporte ferroviario en Mallorca y las inversiones necesarias para llevar a cabo su desarrollo. Puente visitó Palma y anunció «la facilidad para acuerdos» el pasado lunes 10 de noviembre. El jueves de esa misma semana, el PSOE votó en el Congreso de los Diputados contra la inclusión en la ley estatal del compromiso de inversión ferroviaria en Baleares. PSOE y el diputado de Més, Vicenç Vidal, votaron en contra. En cambio, votaron a favor de plasmar en ley ese mismo compromiso con Canarias.

En tan sólo cuatro días quedó desmontado el ‘bienqueda’ del ministro Óscar Puente, quien en su visita del pasado día 10 a Mallorca dijo sobre el convenio ferroviario atascado entre Baleares y el Gobierno: «En estos escenarios es muy fácil el diálogo y también los acuerdos. Estamos esperando unos datos de demanda y rentabilidad que solicitamos y nos hemos emplazado para reunirnos y abordar el futuro ferroviario de Mallorca».

El ministro refrendó el «máximo interés» que el Gobierno tiene en estos proyectos, dado que el ferrocarril es la «gran apuesta» por la movilidad sostenible.

Puente recordó en un acto en la sede de Autoridad Portuaria de Baleares que ya se han firmado sendos protocolos con Tenerife y Gran Canaria para impulsar los trenes en el archipiélago canario y ha considerado que «Mallorca no se puede quedar atrás». «Estamos absolutamente comprometidos con el crecimiento de la red ferroviaria y el Gobierno estará a disposición del Govern para avanzar en este terreno», insistió.

El PP de Marga Prohens, acostumbrado a que Puente dé largas sobre el convenio ferroviario de Mallorca, asistió al desmentido de las buenas palabras del ministro. El jueves de esa misma semana, cuatro días después, el PSOE votaba en el Congreso de los Diputados en contra de que una ley incluyera a Baleares en el compromiso de inversiones en esta materia. Un PSOE que, a reglón seguido, votaba en la Cámara Baja a favor de que se incluyera a Canarias. Se da la circunstancia de que el diputado independentista de Més per Mallorca, Vicenç Vidal, también votó en contra de que las inversiones ferroviarias en Mallorca quedaran fijadas por ley.

Esta postura socialista no impide que en algún momento Baleares y el Gobierno puedan firmar un nuevo convenio ferroviario. A nadie se le escapa que una ley que obligue a las inversiones aporta más garantías.

PUENTE QUIERE UN AVE EN MALLORCA

Óscar Puente va de ocurrencia en ocurrencia. Recientemente, la presidenta del Govern de Baleares, Marga Prohens, desveló en el Parlament que el Ministro de Transportes puso como condición para avanzar en un nuevo convenio ferroviario que se incluyera en los proyectos incluidos la creación de una línea de AVE en Mallorca.