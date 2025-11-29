Comprobar Bonoloto: resultado y número premiado hoy, sábado, 29 de noviembre de 2025

Loterías y Apuestas del Estado está celebrando en estos instantes el sorteo de la Bonoloto de hoy, sábado, 29 de noviembre de 2025. En unos momentos podrás comprobar el número premiado y el resultado que se llevará el bote de la Bonoloto hoy.

Los sorteos de la Bonoloto se celebran todos los días de la semana a partir de las 21:30 horas, 20:30 horas si te encuentras en las Islas Canarias.

oficiales de Loterías y Apuestas del Estado o hacerlo a través de la web de la misma. En ambos casos tendrás la opción de elegir tus números (excepto el reintegro), o podrás generar apuestas automáticas.

Qué debes hacer si tu boleto de la Bonoloto está premiado

En caso de tener premio en el sorteo de la Bonoloto hay varios sistemas para cobrarlo.

En caso de que el premio sea inferior a 2.000 euros podrás cobrarlo sin ningún tipo de retención en una administración de Loterías y Apuestas del Estado. En caso de haber adquirido tu boleto para la Bonoloto a través de la web, el dinero se ingresará en tu Lotobolsa y podrás transferirlo directamente a tu cuenta bancaria.

euros podrás cobrarlo sin ningún tipo de retención en una administración de Loterías y Apuestas del Estado. En caso de haber adquirido tu boleto para la a través de la web, el dinero se ingresará en tu Lotobolsa y podrás transferirlo directamente a tu cuenta bancaria. Para aquellos premios superiores a 2.000 euros, el ganador debe ir hasta una de las oficinas bancarias autorizadas por SELAE para obtener su dinero. Allí deberá presentar su boleto y su identificación para poder llevarse su premio. En caso de haber sido muy afortunado y haber obtenido un premio superior a 40.000 euros, debes tener en cuenta que se te pueden aplicar retenciones de impuestos.

En cuanto a la fecha límite para cobrar el premio de un sorteo de la Bonoloto premiado hay un plazo de tres meses a contar desde el mismo día del sorteo. Por lo general, el premio se paga inmediatamente en las administraciones de Lotería y Apuestas del Estado en efectivo. En el caso de los bancos la entrega del dinero también se suele hacer de manera inmediata aunque a través de un cheque o transferencia a una entidad bancaria. Loterías y Apuestas del Estado recuerda que las entidades financieras no pueden cobrar gastos de gestión o comisión por dicha gestión.

En aquellos casos en los que el premio esté sujeto a retenciones, el ganador recibirá el importe neto del premio, al que ya se le habrá restado la parte correspondiente que exige el Ministerio de Hacienda.

Apuesta múltiple

Con las apuestas múltiples de la Bonoloto tienes más posibilidades de acertar la combinación ganadora. Para ello debes seleccionar en tu boleto el tipo de apuesta múltiple que quieres jugar: puede ser de más de 6 números (con un máximo de 11) o solamente 5 números en cada apuesta.

Premios de la Bonoloto

Los premios de la Bonoloto tienen varias categorías que te detallamos a continuación:

1ª Categoría: Te llevarás el premio en caso de haber acertado 6 números del boleto y se reparte a partes iguales entre todos los boletos ganadores.

2ª Categoría: Es para aquellos boletos que hayan acertado 5 números y el complementario

3ª Categoría: Se reparte el 12% de la recaudación entre todos los boletos que tengan 5 aciertos.

4ª Categoría: Los ganadores serán aquellos boletos que tengan 4 números que coincidan con la combinación ganadora

5ª Categoría: Se paga con 4 euros por apuesta a aquellos boletos que tengan 3 aciertos

Reintegro: Si aciertas el reintegro te llevas el importe de la apuesta.

Posibilidades de acertar en el sorteo de la Bonoloto

Como ya hemos explicado anteriormente, tendrán premio aquellos boletos que tengan al menos 3 números iguales que la combinación ganadora además de aquellos cuyo reintegro coincida con el número premiado.

Las probabilidades de acertar en la Bonoloto, aunque pueden ser difíciles, no son imposibles.

Hay alrededor de 1 posibilidad entre 13.983.816 de acertar los 6 números y hacerte con el mayor premio del sorteo. En cuanto a la posibilidad de acertar 5 números y 1 complementario, esta es de 1 entre 2.330.636. Las posibilidades de tener 5 aciertos descienden hasta 1 entre 54.201 y bajan a 1.032 en caso de tener 4 aciertos. Hacerse con un premio de 4 euros acertando 3 números es mucho más sencillo: hay 1 posibilidad entre 57, mientras que la posibilidad de acertar el reintegro se reduce a 1 de 10.

Nota: OKDIARIO no se hace responsable en caso de errores u omisiones en el artículo de Bonoloto. Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.