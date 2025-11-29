Un grupo de escolares crea un sistema para detectar la presencia de uno de los peores insectos invasores españoles

Las especies invasoras son aquellas que llegan a un lugar, se adaptan como pueden y fuerzan los cambios que consideran necesarios, aunque en ese proceso terminen dañando a otras especies autóctonas. Su presencia suele pasar desapercibida al principio, pero cuando se nota el impacto ya es tarde.

Ese es el caso de un pequeño insecto invasor que causa más daño del que parece en España, y que, curiosamente, un colegio de Uruguay ha logrado detectar con un sistema sencillo y eficaz. Este es un invento escolar que puede servir como herramienta útil para prevenir nuevos brotes.

Crean un sistema contra un insecto invasor en un colegio

El picudo rojo, Rhynchophorus ferrugineus, lleva décadas haciendo estragos en distintas zonas de España. Llegó gracias al comercio de palmeras ornamentales y se ha expandido por Andalucía, Canarias, Murcia y la Comunidad Valenciana.

Su forma de actuar es silenciosa, pues las larvas se esconden dentro del tronco y devoran el tejido interno hasta dejar la palmera hueca por dentro. Cuando el daño se nota, la copa ya empieza a caer y el ejemplar tiene pocas opciones de recuperarse.

Mientras en España se destinan recursos, normativas y planes de control para frenar su avance, un grupo de alumnos del Colegio Santa Elena de Ciudad de la Costa, en Uruguay, decidió buscar una solución propia.

El interés de estos alumnos surgió porque años atrás, ellos y sus familias plantaron 130 palmeras por el aniversario del centro y ahora querían protegerlas.

Con ayuda del área de computación, crearon un dispositivo que detecta las vibraciones que producen las larvas al moverse y masticar dentro del tronco.

Funciona con una placa programable colocada cerca de la corona y una aplicación móvil que identifica la frecuencia aproximada de 150 hercios, propia del insecto. Antes de validarlo, los estudiantes compararon ese sonido con ruidos de coches, bicicletas y otros elementos del entorno para ajustar el sistema y evitar falsos avisos.

El método no cura palmeras ya afectadas, pero sí permite intervenir a tiempo y «vacunar» las cercanas para evitar contagios. Su trabajo llamó la atención de autoridades y productores, que incluso consultaron al colegio por otro problema local, las loras que atacan cultivos.

Cómo es este insecto invasor y cómo se reconoce

El adulto del picudo rojo es fácil de identificar, mide entre dos y cinco centímetros, tiene un color rojizo o marrón anaranjado y un pico largo donde se alojan las antenas. Las larvas, que son las responsables del daño grave, se esconden dentro de la palmera. Son gruesas, de color crema, con la cabeza marrón oscura y sin patas. Pueden alcanzar cinco centímetros y abrir galerías que comprometen la estabilidad del árbol.

Los síntomas tardan meses en aparecer. Las hojas del centro pierden rigidez, amarillean y caen con facilidad. A veces se ven orificios con fibras masticadas o un líquido viscoso. En un entorno silencioso, es posible escuchar a las larvas masticar, justo lo que los alumnos aprendieron a identificar para adelantarse al problema.

Cómo es el impacto del picudo rojo en España

Según el Ministerio de Agricultura, la plaga amenaza seriamente al palmito Chamaerops humilis y a la palmera canaria, dos especies emblemáticas. También afecta a palmerales de gran valor cultural, como el de Elche, y provoca pérdidas económicas en jardinería, agricultura y artesanía.

El control resulta complicado, ya que el insecto tolera bien el clima, se esconde dentro del tronco y se desplaza con facilidad a través del transporte de plantas.

Por eso la detección temprana es clave, y proyectos como el creado en Uruguay abren la puerta a soluciones que cualquiera puede adaptar sin grandes recursos.