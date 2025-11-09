Mariano Sánchez, carnicero: el mejor truco para descongelar carne sin gastar electricidad y en 15 minutos

El mejor truco para descongelar carne sin gastar electricidad y en 15 minutos podemos tener la carne preparada para la acción. Es hora de aprovechar al máximo este tipo de trucos de cocina que aparecen en redes sociales y son claves para poder aprovechar algunos detalles que pueden acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa inesperada. Será el momento de poner en marcha un truco de un carnicero que puede darnos más de una sorpresa inesperada.

El carnicero Mariano Sánchez se convierte en viral

Este es el mejor truco para descongelar la carne sin electricidad

Sólo necesitas dos ollas, colocar la carne en la parte superior de una olla al revés y colocar otra encima, a modo que actúe como presa. De esta manera, este tipo de elementos son capaces de conseguir que el calor se propague más rápidamente y de esta manera se descongelará más rápidamente.

Descongelar la carne en el exterior. La duración de este método para descongelar la carne es de unos 30 minutos aproximadamente. Para llevarlo a cabo, saca la carne únicamente el tiempo necesario para que esta se atempere. Es muy importante que no se encuentre cerca de fuentes de calor ni le de directamente la luz solar. Cuando haya pasado este tiempo, la carne debe cocinarse de inmediato.

Descongelar carne con el método de la olla invertida o presión. Con este truco para descongelar la carne de manera rápida podrás tener tus piezas de carne descongeladas en 10 minutos. Para ello, saca la carne del congelador y métela en una bolsa de plástico de cierre hermético. Seguidamente, coloca en una bandeja metálica dicha bolsa con las piezas de carne. A continuación, coge una olla, llénala por la mitad de agua a temperatura ambiente y colócala encima de los filetes. Hay que destacar dos cosas sobre este método: la primera es que este método se debe utilizar para descongelar porciones de carne individuales, con un grosor que no supere los 4 centímetros. La segunda es que, con este truco, la carne perderá calidad.

Descongelar carne con agua fría. Con este método para descongelar la carne, tendrás tu pieza de carne descongelada en, aproximadamente, una hora, dependiendo el grosor. Este truco para descongelar la carne es el más seguro. Para descongelar la carne con este método deberás llenar de agua fría un recipiente de un tamaño en el que entre la pieza de carne a descongelar. Posteriormente, introduce la pieza de carne en una bolsa con cierre hermético y sumerge la carne en el recipiente con agua fría. Vigila la temperatura del agua y cámbiala por agua fría de nuevo cada 30 minutos. Es muy importante mantener el agua fría para que las bacterias no aparezcan.