Muchos mutualistas han estado a lo largo del año 2025 reclamando la devolución del IRPF, pero este proceso en la mayoría de los casos se ha demorado porque ha habido varios cambios en la forma de solicitar estas devoluciones. En concreto, Hacienda sólo ha devuelto a los mutualistas 2.350 millones entre agosto y octubre de 2025 de los más de 6.000 millones que debe. Por tanto, el Gobierno de Sánchez todavía no ha devuelto ni la mitad de la deuda que tiene con los mutualistas.

Así, los últimos datos que se tienen de las devoluciones efectuadas a los mutualistas son a octubre de 2025, y no se va a conocer el nuevo dato hasta a partir de marzo de 2026, que es cuando se tendrá la información a 31 de diciembre de 2025.

De igual forma, hay que tener en cuenta que el importe medio de la devolución ronda los 4.000 euros por mutualista, aunque la cifra exacta depende de las aportaciones efectuadas y de los años reclamados (normalmente de 2019 a 2022).

No obstante, muchos mutualistas consideraban que la fecha tope para que se les devolviera el dinero iba a ser el diciembre de 2025, pero desde Gestha indican que esa fecha era sólo «el plazo para las devoluciones de las declaraciones del IRPF». En concreto, «las declaraciones de renta desde 2023 ya incluyen (en los borradores y datos fiscales, la reducción aplicable a la parte de las pensiones correspondiente a contribuciones a mutualidades laborales», indican.

De esta forma, para el resto de afectados que no cumplen ese requisito «en realidad no hay plazo, es decir, para las devoluciones de mutualistas de 2022 y años anteriores».

Por otro lado, en las últimas semanas, muchos mutualistas han acudido a Hacienda para solicitar las devoluciones, pero consideran que «desde Hacienda se les están dando largas». No obstante, desde Gestha aseguran que no hay un parón a esta fecha de enero con respecto a la revisión y acuerdos para realizar las devoluciones».

Asimismo, desde Gestha sí que explican que puede haber alguna demora, ya que hay una cantidad muy elevada de mutualistas. «Sí que hay alguna demora, debido al número de mutualistas solicitantes y de la multitud de casuísticas que hay que revisar una a una por la multiplicidad de mutualidades laborales existentes antes de que sus coberturas fueran incluidas en la Seguridad Social».

Devoluciones a mutualistas desde agosto

Las devoluciones del IRPF a los mutualistas (jubilados que cotizaron a mutualidades laborales entre 1967 y 1978) comenzaron a realizarse en agosto de 2025, tras un cambio normativo para devolver el dinero en un único pago, abarcando los ejercicios fiscales no prescritos (como 2019-2022) y extendiéndose durante el resto del año.

Este proceso, impulsado por sentencias del Tribunal Supremo, permite recuperar cantidades tributadas de forma indebida por cotizaciones anteriores a la integración en la Seguridad Social.