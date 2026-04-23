Éste es el aeropuerto de España que cierra un mes entero a partir de hoy

Desde hoy jueves 23 de abril, el aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro en Galicia permanecerá cerrado por obras de repavimentación en la pista. Es el aeropuerto con mayor tráfico aéreo en la región y mantendrá cerrado su tráfico aéreo hasta el próximo 27 de mayo.

Durante este mes no se podrán realizar aterrizajes ni despegues de ningún tipo; ni vuelos comerciales ni privados podrán tocar tierra en el aeropuerto de la capital gallega. Aena, empresa encargada de la gestión de los aeropuertos españoles, ha expresado la imposibilidad de mantener el aeropuerto abierto por la entrada en la fase más difícil de unas obras de remodelación que empezaron el pasado 13 de enero. Las empresas encargadas de las obras han sido Padecasa Obras y Servicios S.A., Infraestructuras Conelsan S.A. y F. Gómez y Cía S.L., a las que se les ha adjudicado un presupuesto de 26 millones de euros para remodelar al completo la pista del aeropuerto.

Según informa la empresa pública española, el cierre de la pista se ha coordinado con todas las aerolíneas que operan en este aeropuerto. Dichas aerolíneas ya han reorganizado sus itinerarios de vuelo para garantizar que sus pasajeros lleguen a los aeropuertos más cercanos al de Santiago-Rosalía Castro, los de Vigo y La Coruña en este caso. La elección de esta fecha reside en la necesidad de no hacer coincidir el cierre con la temporada alta de tráfico aéreo del aeropuerto —en verano— y con los meses de climatología más favorable para realizar los trabajos de repavimentación.

Aunque las obras se alargarán después del 27 de mayo, los trabajos necesarios se realizarán en horarios que no alteren el normal funcionamiento del aeropuerto. La mayoría de empresas y comercios que operan dentro del aeropuerto permanecerán cerrados también hasta el próximo 27 de mayo, aunque la zona pública del aeropuerto y el parking seguirán abiertos a los usuarios durante todo el mes.