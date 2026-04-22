El banco británico Barclays desmiente la versión de Aena sobre la subida de las tarifas aeroportuarias en España y asegura que se pueden bajar. En concreto, un informe publicado el pasado 26 de marzo por la entidad muestra que hay margen suficiente como para aplicar una rebaja del 0,7% anual durante los próximos cinco años. Las aerolíneas, organizadas en torno a la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), reivindican este estudio y consideran que las propuestas que mantienen se acercan a sus conclusiones.

La subida de las tarifas de Aena ha causado verdaderos quebraderos de cabeza a las aerolíneas. De hecho, es el motivo que ha llevado a la gestora de aeropuertos a tener una lucha encarnizada con la irlandesa Ryanair.

Esta compañía, finalmente, ha decidido cerrar bases como la de Santiago de Compostela y recortar vuelos en toda España y apostar por otros mercados, dado que considera que la subida de estas tasas ha sido excesiva.

El último incremento registrado en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sido este mismo 2026, cuando las tarifas han subido el 6,44% con respecto al año anterior.

«El Ingreso Máximo por Pasajero Ajustado (IMAAJ) aplicable queda en 11,02 euros por pasajero», anunció en noviembre del año pasado el organismo regulador.

«Durante los periodos regulatorios de 2017 a 2021 y de 2022 a 2025, las tarifas permanecieron estables o bajaron de un ejercicio a otro, salvo de 2023 a 2024, cuando subieron un 4,09%», rememora la CNMC.

Ahora, según Barclays, la empresa pública tiene margen para aplicar una serie de rebajas del 0,7% cada uno de los próximos cinco años, «frente al aumento del 3,8% propuesto por Aena y la disminución del 4,8% de las aerolíneas».

Barclays y las tarifas de Aena

Javier Gándara, presidente de ALA, ha valorado esta propuesta: «Ellos (Barclays) estiman que podrían bajar las tarifas un 0,7% anual acumulativo en los próximos cinco años y, al igual que nosotros hacemos, tienen unas proyecciones diferentes (a las que tiene Aena)».

«Tienen un coste de capital más bajo que el que dice, pero más alto que el que proponemos nosotros», así como unas proyecciones particulares sobre el «incremento de tráfico, lo mismo o más alto que Aena y un poco más bajo que el nuestro», asegura Gándara. Además, el banco británico prevé «una evolución de los costes un poco más baja que la que» establecen las aerolíneas.

De esta manera, la entidad lleva a cabo unas proyecciones concretas en base a sus estimaciones, un método que también utiliza ALA para proponer descensos en las tarifas. Sea como sea, tanto estos profesionales como las compañías creen que hay margen para aplicar rebajas.

Sin embargo, Aena está en otras. Tanto es así que su presidente, Mauricio Lucena, ha llegado a decir que la propuesta del sector era «mezquina, frívola e irresponsable». Ante esto, las aerolíneas han contestado: «Para nosotros hay dos elementos que son fundamentales: el respeto y el rigor». «No vamos a entrar en descalificativos», han sentenciado.