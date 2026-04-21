Las aerolíneas, organizadas en la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), han contestado a Mauricio Lucena, presidente de Aena, tras «los insultos» que éste profirió contra ellas. El directivo aseguró que las compañías estaban siendo «mezquinas, frívolas e irresponsables» con relación a sus propuestas sobre las tarifas aeroportuarias. Sin embargo, los representantes del sector consideran estos «descalificativos» como una falta de «respeto y rigor».

Así lo ha asegurado Javier Gándara, presidente de ALA, durante una comparecencia de prensa en la que ha hecho un balance del sector y ha presentado sus perspectivas de cara a verano.

«Ha habido una serie de declaraciones muy desafortunadas del presidente de Aena refiriéndose específicamente a las compañías aéreas con calificativos como mezquinos, frívolos e irresponsables», ha recordado Gándara.

«Creemos que, al menos, esto merece algún tipo de referencia y respuesta por nuestra parte», ha continuado. «Para nosotros hay dos elementos que son fundamentales: el respeto y el rigor», ha lamentado el responsable. «No vamos a entrar en descalificativos», ha sentenciado.

Las aerolíneas y Aena

Para las aerolíneas, «Aena y sus gestores merecen el mayor respeto». «Hemos reconocido en este foro muchas veces que Aena es un excelente operador aeroportuario y, además, sus profesionales son magníficos gestores y, de hecho, hemos puesto muchísimos ejemplos y nos hemos hecho eco de esa situación», ha argumentado Gándara.

En ese sentido, el representante del sector ha apostillado que ellos han ensalzado a la empresa pública poniéndola de ejemplo en momentos como con «todo el tema de la pandemia y la pospandemia», cuando «los aeropuertos españoles fueron los que más rápido se recuperaron».

En ese contexto, «lo que sí nos parece desafortunado es que se nos tache por nuestra postura, en la que defendemos los intereses de las aerolíneas, de mezquinos, de irresponsables o de frívolos», ha asegurado.

«Decir desde allá (Aena) que lo que estamos buscando es forzar una bajada continua de tarifas al margen del marco regulatorio, no es riguroso», ha espetado Gándara. «Si algo respetamos nosotros es el marco regulatorio», ha reclamado.

«Hicimos una rueda de prensa en la que explicamos específicamente en qué se basaba esa propuesta de bajada de tarifas», ha recordado. «Además, explicamos que es una fórmula matemática donde las discrepancias que hay entre la regulación de líneas aéreas y otras asociaciones son, fundamentalmente, en las subvenciones», ha argumentado.

No obstante, ambas partes están «aplicando con rigor el marco regulatorio» en sus propuestas para el desarrollo de las tarifas. «Eso sí, nosotros tenemos unas proyecciones de los parámetros principales diferentes», ha recordado el profesional.

Una vez aclarado este asunto, el presidente de la organización ha dejado claro que su «expectativa es dejar de hablar públicamente del tema de las tarifas y dejar que siga el proceso regulatorio en el que está ahora mismo».