Las subidas de las tarifas de Aena en 2026 ya están dando sus primeros resultados. Los pasajeros de los vuelos nacionales, es decir, con origen y destino en España, han caído el 1,3% este invierno en comparación con el año anterior, mientras que el resto del sector ha crecido con mucha fuerza, según los datos recopilados por la Asociación de Líneas Aéreas (ALA). Por tanto, el tráfico aéreo doméstico se está viendo mermado y los españoles cogen menos el avión.

En concreto, el último incremento de las tarifas de Aena registrado en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sido este mismo 2026, con una subida del 6,44% con respecto al año anterior.

«El Ingreso Máximo por Pasajero Ajustado (IMAAJ) aplicable queda en 11,02 euros por pasajero», anunció en noviembre del año pasado el organismo regulador.

«Durante los periodos regulatorios de 2017 a 2021 y de 2022 a 2025, las tarifas permanecieron estables o bajaron de un ejercicio a otro, salvo de 2023 a 2024, cuando subieron un 4,09%», rememora la CNMC.

Por otro lado, la gestora aeroportuaria planea continuar con estos incrementos en los próximos años, algo que está generando preocupación entre las aerolíneas y ha llegado a crear problemas con alguna como Ryanair.

Los efectos de las tarifas de Aena

Tras esta última subida, los «pasajeros domésticos», es decir, aquellos que viajan en avión dentro de España, se han reducido un 1,3%, pasando de 44,4 millones de personas en invierno del año anterior a 43,8 millones.

Sin embargo, durante ese mismo periodo, los pasajeros provenientes de dentro de Europa y del resto del mundo se incrementaron con creces. En ese sentido, los vuelos intraeuropeos se dispararon un 5,3%. Por su parte, los intercontinentales han aumentado en un 10,6% en términos interanuales.

En términos generales, «en lo que va de año, el tráfico aéreo ha mostrado una evolución al alza con 65,63 millones de pasajeros acumulados, lo que representa un 3,2% más respecto al mismo período del año precedente», ha señalado ALA.

De cara al futuro, las compañías aéreas «combinan previsiones positivas con una gestión cautelosa, adaptando sus estrategias para mantener la rentabilidad sin perder de vista los posibles desafíos del entorno económico causado por el conflicto en Oriente Medio».

De esta forma, los únicos que se reducen son aquellos que tienen a España como origen y destino. Es decir, los españoles han viajado menos en avión dentro de su propio país tras la subida de tarifas de Aena.

Mientras tanto, un informe publicado el pasado 26 de marzo por el banco británico Barclays muestra que hay margen suficiente como para aplicar una rebaja del 0,7% anual durante los próximos cinco años.

En concreto, según la entidad, la empresa pública tiene margen para aplicar una serie de rebajas del 0,7% cada uno de los próximos cinco años, «frente al aumento del 3,8% propuesto por Aena y la disminución del 4,8% de las aerolíneas».

Javier Gándara, presidente de ALA, valora esta propuesta: «Ellos (Barclays) estiman que podrían bajar las tarifas un 0,7% anual acumulativo en los próximos cinco años y, al igual que nosotros hacemos, tienen unas proyecciones diferentes (a las que tiene Aena)».