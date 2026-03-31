La compañía Aena, a través de su filial Aena Desarrollo Internacional, se ha adjudicado a través de una subasta pública la concesión del Aeropuerto Internacional de Galeão, el principal de Río de Janeiro (Brasil). En concreto, Aena ha resultado vencedora del proceso de venta con una oferta de 483 millones de euros.

El pago de esta operación va a suponer la salida de caja de Aena y el resto se financiará a través de una emisión de deuda con una entidad local y sin recurso a la matriz. La concesión llega hasta mayo de 2039.

Mientras que la compra de las acciones de la sociedad concesionaria queda sujeta a la formalización del contrato de compraventa con los actuales accionistas, una vez obtenidas las aprobaciones regulatorias y cumplidas las demás condiciones previstas en el pliego del proceso de venta. Por tanto, la transmisión tendrá lugar una vez que se hayan cumplido todas estas condiciones y se estima que el cierre de la operación se produzca en el segundo semestre de 2026.

Aena se adjudica el principal aeropuerto de Río de Janeiro

El Aeropuerto Internacional de Río de Janeiro-Galeão es el tercer aeropuerto de Brasil por volumen de tráfico y el principal de Río de Janeiro, con 17,8 millones de pasajeros en 2025, de los cuales 5,7 millones corresponden a tráfico internacional. Estas cifras lo convierten en la segunda puerta internacional de entrada aérea al país, solo por detrás de Guarulhos, en São Paulo.

Asimismo, el aeropuerto desarrolla una relevante actividad de carga aérea, tanto de importación como de exportación: en 2025 fue el tercer aeropuerto brasileño en este segmento, con cerca de 68.000 toneladas gestionadas.

La infraestructura actual cuenta con capacidad suficiente para absorber el tráfico esperado durante el periodo de la concesión, sin que exista ninguna obligación contractual de inversiones adicionales de capital (Capex).

El presidente y consejero delegado de Aena, Maurici Lucena, ha definido esta operación corporativa como una muestra del compromiso de Aena con Brasil y de la estrategia internacional de la compañía. «Como todas las operaciones que aborda Aena, esta cumple estrictamente el principio fundamental de generación de valor para sus accionistas públicos y privados», ha expresado.

Asimismo, ha destacado que, con Galeão, «serán 18 los aeropuertos de Aena que operen en red de forma exitosa en Brasil, contribuyendo al desarrollo del transporte aéreo del país».