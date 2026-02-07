Se descubre el origen del aceite de Mercadona: va a comprar miles de litros

El aceite de oliva es sin duda, uno de nuestros ingredientes más importantes de modo que cuando vamos al supermercado a comprar nuestra botella, o garrafa, conviene saber bien cuál es su origen o de dónde viene. Y en este contexto, Mercadona cuenta siempre con proveedores de la mejor calidad, aunque es posible que veas que van cambiando o que de hecho, no sepas exactamente cuál es el origen real del aceite de oliva que ves en los estantes de sus tiendas. Sabemos que su aceite suele tener siempre el precio más ajustado y que la rotación es constante, pero lo que pocos saben es que detrás hay una red de acuerdos, cooperativas y grandes volúmenes que rara vez salen a la luz. Y ahora, con los contratos ya cerrados para 2026, todo eso empieza a aclararse de modo que ya podemos saber claramente de dónde viene el aceite de Mercadona.

Para este año, la cadena valenciana ha decidido mantener su política de estabilidad, pero introduciendo ajustes muy concretos. Lo cierto es que no hay giros bruscos ni cambios masivos de proveedores, pero sí movimientos estratégicos que revelan qué empresas van a estar detrás del aceite que millones de hogares seguirán comprando cada semana y que permiten saber con exactitud quién produce y cuál es el origen del aceite de oliva que compras en Mercadona. Pero además, hay un dato clave y es que la cadena de Juan Roig se asegura para 2026 el suministro de miles de litros de aceite de oliva español, reforzando especialmente los formatos grandes y apostando por proveedores con capacidad suficiente para garantizar volumen, continuidad y precios competitivos.

Se descubre el origen del aceite de Mercadona

Uno de los movimientos más significativos sobre el origen del aceite de Mercadona es el regreso de Almazaras de la Subbética. La cooperativa cordobesa ya había trabajado anteriormente con Mercadona y, tras un periodo fuera del canal, vuelve a convertirse en proveedor de la cadena. Y su papel no va a a ser menor ya que se encargará del envasado de aceite de oliva virgen extra en formato PET de tres litros, uno de los envases más vendidos y estratégicos. No es casual que Mercadona refuerce esta categoría, ya que concentra buena parte del consumo familiar y obliga a manejar volúmenes muy elevados de producto.

Un modelo basado en pocos cambios y mucha estabilidad

Más allá de esta reincorporación, lo que define la estrategia de Mercadona es la continuidad. Desde 2019, la lista de empresas que suministran aceite de oliva apenas ha variado, algo poco habitual en un sector tan expuesto a vaivenes de precios y cosechas.

Para 2026, la cadena ha cerrado acuerdos con siete compañías, todas ellas de origen nacional: Dcoop, Jaencoop, Oleoestepa, Oro Bailén, Sovena, Aceites Maeva y la propia Almazaras de la Subbética. Se nota entonces que la apuesta es clara, con proveedores consolidados, relaciones a largo plazo y origen español como seña de identidad.

Quién suministra cada tipo de aceite

Lejos de concentrar todo el suministro en una sola empresa, Mercadona reparte el trabajo según categorías y formatos. Así queda el reparto para el próximo año:

Aceite de oliva virgen extra en PET: Jaencoop, Dcoop, Almazaras de la Subbética y Sovena.

Jaencoop, Dcoop, Almazaras de la Subbética y Sovena. AOVE Selección: Oleoestepa.

Oleoestepa. Aceite de oliva virgen : Jaencoop y Sovena.

: Jaencoop y Sovena. Aceites suave e intenso : Dcoop y Sovena.

: Dcoop y Sovena. AOVE en spray : Aceites Maeva.

: Aceites Maeva. AOVE Casa Juncal: Oro Bailén Galgón.

Este esquema permite a la cadena jugar con volúmenes, calidades y precios sin depender de un único proveedor.

Sovena gana peso y otros ajustan su papel

Entre los cambios más relevantes está el refuerzo de Sovena, que en 2026 suministrará aceite en tres categorías distintas: virgen extra, virgen y refinado. Un salto que la sitúa como uno de los actores clave dentro del surtido de Mercadona. En paralelo, Oleoestepa reduce su presencia y se queda únicamente con el AOVE Selección, después de varios años suministrando también virgen extra en formatos PET. No desaparece del lineal, pero su papel se ajusta.

Un proveedor que no se mueve y que lleva seis años seguidos

Hay una excepción clara a estos cambios: Oro Bailén. La empresa jienense repite por sexto año consecutivo como proveedor del AOVE Casa Juncal, una de las referencias más reconocidas del segmento de mayor calidad en Mercadona. Su continuidad refuerza la idea de que, cuando un producto funciona y encaja en la estrategia de la cadena, los cambios son mínimos.

En definitiva, y con los acuerdos ya cerrados para 2026, Mercadona consolida un modelo basado en volumen, estabilidad y proveedores españoles. Podemos comprobar entonces que detrás de de cada botella hay cooperativas y empresas con capacidad para suministrar miles de litros, algo imprescindible para sostener uno de los productos más sensibles de la cesta de la compra. Con ello, y para el consumidor, el mensaje es claro: el origen del aceite de Mercadona responde a una estrategia calculada que busca asegurar suministro, controlar costes y mantener una calidad homogénea en uno de los productos estrella del supermercado.