Colas kilométricas en Lidl por la planta preciosa que va a rebosar de flores tu balcón este otoño y cuesta menos de 3 euros

Estamos en pleno mes de octubre, y aunque tal vez piensas que siendo otoño tu balcón no puede estar lleno de color y de plantas con flores. Lo cierto es que algunas especies aguantan perfectamente temperaturas más bajas, tal y como es el caso de la planta que ahora os presentamos. Llegó ayer mismo a Lidl, cuesta menos de tres euros y te servirá para decorar tu balcón al máximo.

La planta en cuestión no es otra que el crisantemo bola, que Lidl vende en una maceta de 14 centímetros y alcanza entre 25 y 35 centímetros de altura, a un precio de tan sólo 2,99 euros. Y lo que más llama la atención es la cantidad de flores que reúne en poco espacio, hasta el punto de que apenas se distinguen algunas de sus hojas. Además, es una especie que es perfecta para el otoño, aunque hay ciertos cuidados que conviene conocer antes de colocarla en el balcón. Especialmente si queremos que las flores aguanten y la planta no termine estropeándose a los pocos días.

Colas en Lidl por la planta preciosa que va a rebosar de flores tu balcón este otoño

Quienes acostumbran a comprar plantas saben que octubre es uno de los mejores momentos para encontrar crisantemos en plena floración. Y es que a diferencia de otras especies que florecen durante la primavera o el verano, estos suelen alcanzar su mayor atractivo cuando los días son más cortos. En el caso del de Lidl vemos que tiene forma de bola, por lo que tiene un aspecto compacto y pequeñas flores agrupadas sobre los tallos de manera abundante.

Además, tal y como vemos en la foto de portada, Lidl nos lo presenta en tres colores diferentes. De este modo, y desde ayer viernes, podemos encontrar el crisántemo bola en color amarillo que es el más vendido, pero también lo tenemos en color naranja y en color rosa. El más redondeado es precisamente el amarillo, pero los otros dos también tienen muchísimas flores de modo que te servirán también para darle color a tu balcón. Y lo mejor es que tiene ese precio de sólo 2,99 euros, así que puedes hacerte con el crisantemo en los tres colores.

El lugar del balcón donde mejor crece el crisantemo

En cuanto a los cuidados, no es una planta especialmente complicada, aunque tampoco conviene dejarla en cualquier rincón y olvidarse de ella. Los crisantemos necesitan luz para mantener una floración abundante, por lo que resulta preferible buscar una zona donde reciban varias horas de sol al día. En otoño esto suele ser más sencillo que durante los meses de calor intenso, cuando una exposición prolongada puede perjudicar las flores. También importa el lugar donde se coloque la maceta. Si el balcón está muy expuesto al viento, las flores pueden deteriorarse antes de tiempo y los tallos sufrir daños, mientras que una ubicación luminosa y algo resguardada suele ser una buena elección. En cambio, tener el crisantemo dentro de una habitación poco iluminada puede hacer que pierda vigor y que su floración dure menos de lo esperado.

Conviene recordar, además, que los ejemplares vendidos en macetas pequeñas como los que encontramos en Lidl, disponen de una cantidad limitada de tierra. Por eso necesitan algo más de atención que los que crecen directamente en el jardín, especialmente durante los primeros días después de comprarlos.

Cómo regar el crisantemo para que sus flores duren más

Uno de los errores más habituales con las plantas recién compradas es pensar que necesitan agua todos los días. En el caso del crisantemo, lo importante es mantener el sustrato ligeramente húmedo, pero sin encharcarlo. Antes de regar puede comprobarse con los dedos si la superficie de la tierra comienza a secarse. Si todavía conserva bastante humedad, es preferible esperar.

El recipiente también debe permitir que salga el agua sobrante. Dejar la maceta sobre un plato lleno durante horas favorece el exceso de humedad y puede dañar las raíces. Tampoco es recomendable mojar continuamente las flores al regar, porque pueden deteriorarse con mayor rapidez. Lo más sencillo es dirigir el agua hacia la tierra y retirar después el exceso que haya quedado acumulado.

No te olvides además de ir quitando las flores que veas que se van marchitando. De hecho, no hace falta esperar a que toda la planta pierda su color: retirarlas conforme se estropean ayuda a mantener un aspecto cuidado y evita que sigan consumiendo recursos. La duración de la floración dependerá de las condiciones ambientales y del estado en el que se encuentre el ejemplar al comprarlo.

Qué hacer con el crisantemo cuando llegue el frío

Aunque los crisantemos son plantas muy relacionadas con el otoño, eso no significa que todos soporten las heladas sin sufrir daños. Los ejemplares en maceta como estos, tenen las raíces más expuestas a las bajas temperaturas, por lo que conviene protegerlos cuando se anuncien noches especialmente frías. Para ello, bastará con acercarlos a una pared resguardada o trasladarlos temporalmente a un lugar luminoso y protegido.