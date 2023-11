Colas en Mercadona por el nuevo producto que todos se mueren por probar

Si pensabas que ya lo habías visto todo, espera a conocer la última sensación que está haciendo que la gente haga cola en Mercadona. Un nuevo snack que está arrasando y que seguro que vas a querer probar ya que de hecho se ha hecho viral en redes sociales. Toma nota, porque te presentamos el nuevo producto de Mercadona que todos se mueren por probar y que seguro que te va a sorprender.

El nuevo producto de Mercadona que todos se mueren por probar

Entre las novedades que se encuentran actualmente en Mercadona, hay una que apenas cuesta un euro y que se va a convertir en el snack favorito de todos. Se trata de las nuevas Patatas Fritas Sabor Ketchup de Hacendado, un producto que está causando furor y que ha desatado una verdadera fiebre de compras.

Imagina esto: patatas fritas, aceite de girasol y ¡ketchup! Sí, leíste bien, ketchup. ¿Quién hubiera pensado que alguien podría poner ketchup en unas patatas fritas y que eso se convertiría en el nuevo objeto de deseo de todos los amantes de los aperitivos? Pues Mercadona lo hizo, y parece que acertaron de lleno.

Lo primero que tienes que saber es que estas patatas fritas no son tu típico aperitivo de bolsa. No, señor. Son más que eso. Son la combinación perfecta de crujiente y sabor, y aquí no estamos hablando solo de patatas y aceite. Estamos hablando de patatas con un toque de ese delicioso ketchup que todos conocemos y amamos.

Y como suele ocurrir, la fiebre por este producto ha llegado a través de las redes sociales. Ha sido la cuenta de TikTok @cookcineme, conocida por desenterrar tesoros culinarios en los pasillos de los supermercados, la que de alguna manera ha convertido en viral estas patatas ya que decidieron ponerlas a prueba y lo cierto es que no han podido resistirse a ellas.

En el video, los chicos de @cookcineme no escatiman en detalles. Comienzan hablando del aroma embriagador a ketchup que desprende la bolsa. «Huelen mucho a kétchup», aseguran. Pero lo mejor viene cuando dan el veredicto después de darle un mordisco a estas joyas gastronómicas. «¡Están buenísimas!», exclaman con entusiasmo. Y no solo por el sabor, sino porque son «súper crujientes» además de asegurar que volverían a comprarlas.

¿Imágenes valen más que mil palabras? En este caso, sí. El video muestra unas patatas onduladas con un toque rojizo que hace que se te haga agua la boca solo de mirarlas. Es un espectáculo visual que ha conquistado a los seguidores de @cookcineme, quienes no han dudado en inundar los comentarios con promesas de que van a correr a Mercadona a comprarlas en cuanto terminen de ver el video.

Si ya estás sintiendo la necesidad irrefrenable de probar estas Patatas Fritas Sabor Ketchup, no estás solo. La buena noticia es que las puedes encontrar en Mercadona, ese templo de las compras que siempre tiene algo nuevo y emocionante en sus estantes. Pero, atención, también las puedes comprar online por el módico precio de 1,15 euros la bolsa de 130 gramos. Sí, has leído bien, puedes tener la última sensación culinaria directamente en tu puerta con solo unos clics y poco más de un euro.

Entonces, ¿qué estás esperando? Únete a la cola en Mercadona, haz tu pedido online o corre a la tienda más cercana, porque estas Patatas Fritas Sabor Ketchup están destinadas a ser la estrella de tus aperitivos. Os dejamos el vídeo de @cookcineme para que comprobéis cómo son estas nuevas patatas de Mercadona: