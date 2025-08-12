Desde que descubrí el bolígrafo de Mercadona no he vuelto a hacerme la manicura: es mágico

Tener las uñas arregladas siempre ha sido para muchas personas ese pequeño lujo que te cambia el día. Pero entre el trabajo, la casa y las mil cosas que hacemos, sacar tiempo para ir al salón era casi imposible. Hasta que descubres que existe el bolígrafo mágico de Mercadona para hacer la manicura. Un producto para aplicar sobre las uñas, en minutos, y cuyo resultado no tiene nada que envidiar al de un centro de uñas. Te cuento todos los detalles a continuación.

En mi caso, lo encontré de casualidad, aunque los grandes descubrimientos siempre aparecen así. Me llamó la atención su envase llamativo y metalizado, y ese nombre prometedor: Magic Pen. Al principio pensé que era un cosmético para los ojos, pero no. Era un producto para uñas que cambia por completo la forma de hacerse la manicura. Fácil, rápido y con un acabado profesional. Toma nota entonces porque a continuación, te cuento por qué este pequeño tubo brillante ha revolucionado mi forma de cuidarme las manos, y cómo tú también puedes conseguir ese efecto glaseado que tanto se lleva, sin moverte de casa.

Revoluciona tu manicura con Magic Pen de Mercadona

Si eres fan del brillo, del efecto glaseado y de las uñas con acabado de revista, Magic Pen es para ti. Se trata de un aplicador tipo bolígrafo que contiene polvo satinado para uñas. Está disponible en dos tonos: uno rosa empolvado con reflejos lilas y otro verde tornasolado con destellos turquesa. Ambos dejan un acabado efecto glazed donut que ha arrasado en redes sociales gracias a famosas como Hailey Bieber.

Lo que más me sorprendió es su presentación: parece un bolígrafo, pero en realidad contiene una esponja que se impregna con el polvo brillante. Sólo necesitas deslizarla sobre la uña y verás cómo, casi por arte de magia, aparece ese efecto metálico sofisticado y luminoso que tanto se lleva.

Manicura perfecta en tres pasos (sin salir de casa)

La aplicación es tan sencilla que podrás lucir la manicura tendencia, gracias a Mercadona, en cuestión de minutos. Sólo necesitas tres productos: una base, el Magic Pen y un top coat. El propio Mercadona recomienda usar el esmalte número 113 como base, un tono neutro ideal para resaltar el brillo del polvo. Lo aplicas, dejas que se seque completamente y pasas al segundo paso.

Aquí es donde entra la magia. Abres el Magic Pen, presionas ligeramente para que la esponjita se cargue con producto, y empiezas a aplicarlo sobre la uña con movimientos suaves. El resultado se ve al instante: una capa brillante, satinada, con reflejos perlados que captan la luz y elevan cualquier look.

Para terminar, aplicas el brillo número 67, que actúa como capa selladora y protege el acabado cromado. En pocos minutos tienes una manicura impecable, resistente y espectacular. Solo te falta lavarte las manos para retirar el exceso de polvo y listo.

Una alternativa barata (y bonita) al salón de uñas

Puede que hayas pensado que este tipo de manicura sólo se consigue en un centro de belleza, pero aunque nada hay como ponerse en manos de una profesional, lo cierto es que si tienes prisa o no deseas gastar lo que te cuesta hacerte las uñas en la manicurista, este bolígrafo de Mercadona se erige como la solución que estabas esperando.

Además, el precio es imbatible: 3,75 euros por cada Magic Pen. Y como cunde bastante, puedes usarlo muchas veces antes de que se acabe. Por lo que cuesta un sólo servicio en un centro de estética, puedes tener varias semanas de manicura glaseada sin salir de casa.

El truco para que quede como recién hecha

Después de varios usos, te dejo algunos consejos que he ido aprendiendo. Primero, asegúrate de que la base está completamente seca antes de aplicar el polvo. Si no, se puede emborronar o crear grumos. Segundo, no frotes demasiado fuerte: basta con pequeños toques y movimientos circulares. Y tercero, no escatimes en el brillo final. Es lo que fija todo el conjunto y evita que se desgaste con los días.

Y si te animas a combinarlo con otras decoraciones (pegatinas, detalles metálicos o pequeños dibujos), el resultado es aún más llamativo. Yo ya he probado a usarlo como toque final sobre esmaltes oscuros, y el contraste es espectacular.

¿Dónde encontrarlo y por qué no deberías dejarlo pasar?

Lo tienes disponible en la sección de perfumería de cualquier tienda Mercadona. No suele durar mucho en stock, así que si lo ves, no lo pienses dos veces. Es uno de esos productos que se vuelven virales por una razón: funciona. Y encima tiene ese puntito mágico que tanto nos gusta cuando hablamos de belleza casera.

Desde que lo descubrí, mi neceser ha ganado un aliado y mis manos, un brillo nuevo. Porque cuidarse también es esto: encontrar pequeños gestos que nos hacen sentir mejor, más guapas y más capaces. Y si eso incluye una manicura glaseada en cinco minutos y por menos de cuatro euros, bienvenida sea la magia.