Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, no acudirá este año al Foro Económico Mundial que se celebra en la ciudad suiza de Davos debido al accidente ferroviario que ha provocado al menos 39 fallecidos.

El motivo es que Sánchez se va a desplazar este mismo lunes por la mañana a la zona del accidente y ha cancelado toda la agenda que tenía prevista para este lunes, incluida la reunión que iba a mantener esta tarde con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Por otro lado, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, también se desplazará a Adamuz (Córdoba) a lo largo de la mañana.

Tampoco acudirá al Foro Económico de Davos, donde a partir de este martes se reúnen los principales líderes mundiales, incluido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, así como delegaciones de empresarios de las principales economías mundiales.

Groenlandia en el centro del Foro de Davos

Este año, además, se celebra en plenas tensiones diplomáticas debido a las amenazas lanzadas por el propio Trump sobre la soberanía de Groenlandia, que depende de un país miembro de la Unión Europea, Dinamarca.

Los reyes de España también viajarán mañana a la zona del accidente. Según han informado fuentes de la Casa Real, los reyes Felipe VI y Letizia, que se encuentran en Atenas este lunes para asistir al funeral de la princesa Irene de Grecia. Además, han suspendido el acto previsto para este martes en Toledo, donde iban a entregar las medallas de oro al Mérito en Bellas Artes.

El accidente de este domingo entre dos trenes ha provocado al menos 39 muertos y más de un centenar de heridos, una cifra que las autoridades advierten que no es definitiva.

Un tren de la compañía Iryo que había salido de Málaga a las 18:40 horas (17:40 GMT) con destino a Puerta de Atocha (Madrid) con 317 personas a bordo descarriló sus tres últimos vagones a las 19:39 horas (18:39 GMT) e invadió la vía contigua, por la que en ese momento circulaba otro convoy de Renfe con destino a Huelva, que también descarriló.