Las grandes cumbres internacionales como la de Davos son adictas a los jets privados, a los lujosos vuelos de los mandatarios, con sus reducidos séquitos de confianza, y a la asistencia de los grandes y poderosos representantes de empresas.

Las multitudinarias citas globales, como la de Davos o la ambiental de la COP30 de Brasil, siguen la agenda del queroseno, generando emisiones de CO₂ relacionadas con la aviación, tanto de jets como de helicópteros.

Ahora que estamos en pleno inicio del Foro de Davos 2026 la agenda del evento organizado por el World Economic Forum tiene multitud de encuentros que tratan los problemas y los retos ambientales del planeta que contrastan con los jets que llegan a la elegante estación de esquí suiza de gran altitud.

Emisiones de aviones privados

Los jets privados de Davos se han convertido en un símbolo de contradicción climática. Los aviones privados emiten hasta 14 veces más CO₂ por pasajero que los vuelos comerciales, lo que los convierte en el medio de transporte más contaminante. Esto contradice claramente los objetivos climáticos de la COP30, cuyo objetivo es proteger el planeta.

El Aeropuerto de Zúrich ha confirmado que espera aproximadamente 1.000 movimientos de vuelos adicionales durante la semana del Foro Económico Mundial, que se celebra del 19 al 23 de enero. El aumento estará dominado por jets privados, aeronaves estatales y traslados en helicóptero que apoyan a jefes de Estado y ejecutivos de empresas del listado Fortune 500.

Récord histórico de vuelos VIP

Un análisis reciente revela que durante la semana del Foro de 2025 se contabilizaron 709 vuelos de jets privados vinculados directamente al evento en los aeropuertos cercanos. Esto equivale a que casi uno de cada cuatro participantes del FEM usa este medio de transporte altamente contaminante. Los datos muestran un aumento del 10% con respecto a 2024, cuando se registraron 628 vuelos, y un aumento del triple en comparación con 2023.

El aumento no se debió a una mayor participación, sino a las repetidas llegadas y salidas. En 2024 y 2025, muchos jets privados volaron hacia y desde Davos varias veces durante la misma semana, convirtiendo efectivamente la zona en un centro de transporte de lujo. Los Alpes se han transformado en un centro altamente tóxico de estas operaciones y de sus emisiones.

Emisiones comparables a viajes globales

El análisis destaca casos extremos de ineficiencia, como el uso de jets a modo de taxis aéreos que realizan múltiples trayectos cortos de ida y vuelta. Un vuelo en jet privado a Davos desde Arabia Saudí puede emitir más de 42 toneladas de CO₂, lo que equivale aproximadamente a las emisiones medias anuales de siete personas en Europa. Se calcula que alrededor del 70% de las rutas privadas en jet podrían haberse recorrido en tren.

Para hacer frente al aumento de tráfico, el aeropuerto extenderá los turnos de manejo en tierra y reservará plataformas auxiliares en el aeródromo militar de Dübendorf. Jet Aviation volverá a suministrar el llamado combustible de aviación sostenible (SAF), lo que permitirá a los departamentos de vuelo corporativos reducir su huella de carbono hasta en un 80%.

Comparación con la COP30

La COP30 de Brasil, celebrada en noviembre de 2025, presentó contradicciones similares. Mientras algunos participantes llegaron en barco siguiendo el curso del río Amazonas, otros lo hicieron en jets privados. España y Francia presentaron en la cumbre una propuesta respaldada por varios países para imponer una tasa adicional a los vuelos de lujo.

Los datos de vuelos en la COP30 son significativos, aunque parece que no llegan al nivel de Davos, hay que fijarse en los datos de vuelos y la duración de ambas. Davos 2025 duró cinco días y la COP30 unos 8 días. En la cumbre ambiental brasileña, cientos de aviones despidieron miles de toneladas de emisiones.

El número es significativo: 317 aterrizajes de aviones privados en 8 días de COP30 con unas 1.514 toneladas de CO₂ emitidas. Los datos proporcionados por Trend Asia, organización de la sociedad civil indonesia centrada en la transición energética, aportaron un monitoreo de los movimientos de aviones privados mediante Flightradar24 y ADS-B Exchange centrándose en los aeropuertos utilizados para la COP30, según las informaciones oficiales. Destacan que la ruta más corta fue del Aeropuerto de São Paulo con 28 km y la más larga fue la de Oakland a Belem, con 8.682 km.

Davos in the sky

Desde Greenpeace se ha publicado un nuevo análisis sobre el tráfico de aviones privados relacionado con el Foro Económico Mundial (FEM) que se celebrará la próxima semana en Davos (Suiza).

El informe, Davos in the Sky , analiza la actividad de jets privados en los aeropuertos cercanos a Davos durante las reuniones anuales del Foro Económico Mundial (FEM) celebradas entre 2023 y 2025. El análisis demuestra que la actividad de estos aparatos ha seguido aumentando drásticamente en este intervalo de fechas, alcanzando una proporción de un vuelo privado por cada cuatro participantes en el evento.

A pesar de que la asistencia general al foro se ha mantenido estable, el tráfico de aviones de lujo no ha dejado de crecer. Durante la semana del Foro de 2025, se contabilizaron 709 vuelos de jets privados vinculados directamente al evento en los aeropuertos cercanos, lo que equivale aproximadamente a que casi uno de cada cuatro participantes del FEM usa este medio de transporte altamente contaminante.

Según los datos del análisis, hay un aumento del 10 % con respecto a 2024, cuando se registraron 628 vuelos, y un aumento del triple en comparación con 2023, cuando se registraron 227 vuelos.

Posicionamiento de gobiernos y ONG

Las organizaciones ecologistas consideran pura hipocresía que la élite más poderosa del mundo debata en Davos sobre los retos globales mientras intoxica el planeta con las emisiones de sus jets privados. Los gobiernos deben tomar medidas para frenar la contaminación de los vuelos de lujo y hacer responsables a los superricos mediante nuevos impuestos.

La Unión Europea y España aún no han efectuado compromisos claros para limitar este tipo de aviación, a pesar del respaldo político en la Cumbre de Sevilla y en la COP30. Los jets privados son el medio de transporte más contaminante del planeta por kilómetro y pasajero. Sus emisiones aumentaron un 46% entre 2019 y 2023.