Cambio de Hacienda que afecta a todos: a partir de ahora podrá mandarte avisos cualquier día, incluso festivos

Hacienda también podrá mandar avisos en días festivos en este 2026. Aprovechando que enero es el primer mes de declaración trimestral del IVA y los rendimientos del año, además de que se acerca la campaña de la renta 2026, el asesor fiscal Javier Álvarez ha querido poner en situación a los millones de contribuyentes españoles: la Agencia Tributaria no descansa y podrá notificarte cualquier día del año. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los avisos de Hacienda para 2026.

Enero llega con la primera declaración trimestral del IVA y también con la declaración de todos los ingresos correspondientes al año 2025 que tendrán que presentar millones de españoles hasta el 30 de junio. A partir del 8 de abril, los contribuyentes españoles que cumplan con los requisitos tendrán de plazo para realizar a través de internet la declaración de renta y patrimonio del curso anterior. El 6 de mayo se abrirá el plazo para que los ciudadanos puedan hacer el ejercicio del IRPF vía telefónica y, en el último mes de junio, cualquier contribuyente se podrá desplazar a una oficina a que le hagan la declaración.

El primer semestre del año es época de notificaciones de la Agencia Tributaria y por ello el asesor fiscal Javier Álvarez ha hecho una publicación en las redes sociales en la que ha querido hacer mención a los avisos por parte de Hacienda en los días festivos que no están declarados como hábiles. «La pregunta que me hacen todos los clientes es: ¿Pero esto es legal? ¿Pueden notificarme un día inhábil? La respuesta corta es SÍ. La respuesta larga abre un debate necesario», dice sobre esta práctica llevada a cabo por la Administración desde que notifica a través de internet.

El cambio de Hacienda para 2026

Javier Álvarez Casado deja claro que la sede electrónica no cierra porque es un robot que funciona las 24 horas durante los 7 días de la semana. «La Administración puede poner a tu disposición una notificación un sábado a las 3 de la mañana o el día de Navidad», informa a la vez que resalta un matiz. «Aunque el aviso llegue en festivo, si no entras a descargarla, los plazos legales no suelen empezar a correr hasta que la abres o pasan 10 días naturales (rechazo automático)», cuenta a los contribuyentes en su perfil oficial de LinkedIn.

Este asesor fiscal también hace referencia a los «días de cortesía» de la AEAT, que es la «única defensa» para los contribuyentes. «Muchos autónomos no saben que Hacienda permite elegir 30 días al año en los que no te pueden notificar nada. Es el equivalente fiscal a poner el modo «No molestar», informa. «¿El problema? Tienes que solicitarlos activamente antes de que empiece ese periodo. Si no los pediste para Navidad, el sistema está abierto», cuenta este experto en la materia.

Javier Álvarez también deja una reflexión sobre la intromisión de Hacienda en los días festivos. «Vivimos hablando de salud mental y desconexión digital para los trabajadores, pero… ¿Quién protege al contribuyente? ¿Es ético que la Administración te envíe un requerimiento un domingo? Aunque legalmente el plazo no corra, el impacto psicológico de recibir el «susto» en tu tiempo de descanso es real», cuenta este asesor fiscal. «¿Debería prohibirse por ley el envío de notificaciones en fines de semana y festivos para respetar el descanso de los autónomos?», pregunta este experto en la materia a los usuarios que se han pronunciado en los comentarios sobre uno de los grandes motivos de conflicto de los contribuyentes: los avisos en días festivos por parte de Hacienda.