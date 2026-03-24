El PSOE no sólo vetó la comparecencia en la Comisión de Hacienda del Congreso de la ahora expresidenta de la AIReF, Cristina Herrero, para hacer balance de sus seis años al frente del organismo fiscalizador de las cuentas públicas, que en ocasiones ha sido muy crítico con el Ejecutivo.

Ahora ha pasado directamente al ataque de Herrero cuando el PP ha logrado que compareciera en otra comisión ajena a Hacienda. El diputado socialista Javier Rodríguez ha asegurado que le «daba pena» que la ex presidenta de la AIReF tuviera que comparecer en la Comisión de Seguridad Nacional porque el PP ha utilizado esta «puerta de atrás» para darla voz tras el veto de Hacienda. «Me da pena que utilice esta puerta de atrás para hacer balance de su gestión», ha señalado.

Además, Rodríguez ha criticado a Herrero «sus críticas a su sucesora». «Estos últimos meses podría haber ejercido una mayor discreción», ha señalado. «Que el consejero delegado de una empresa cuando la abandone critique lo que va a venir luego no es bueno», le ha recriminado sobre el nombramiento por parte de María Jesús Montero, ministra de Hacienda, de una alto cargo del ministerio para relevarla de este organismo independiente.

Herrero no se ha mordido la lengua en su respuesta, después de ser vetada por Montero a la hora de comparecer en la comisión del Congreso que la nombró, la de Hacienda.

«Me da pena no comparecer en la comisión de Hacienda, que es la que me nombró. Presenté mi proyecto ahí hace seis años, me dio su apoyo por unanimidad y no ha podido evaluarme. A mí sí que me da pena no haber merecido una respuesta a mi gestión», ha señalado Herrero.

Sobre las críticas del diputado socialista por sus palabras sobre la persona que le relevará en el cargo, una alto cargo de Hacienda, Herrero también ha respondido al diputado socialista. «Hablé cuando todavía era presidenta de la AIReF, y hablé de lo que tiene que tener un presidente de este organismo, nada más. Primero, independencia. Segundo, un proyecto. Y tercero, un proyecto. No me he pronunciado sobre mi sustituta y no lo pienso hacer», ha señalado.

Sobre las palabras del diputado socialista sobre la «discreción» que tendría que haber tenido en los últimos meses, Herrero ha vuelto a estallar: «No entiendo por qué la presidenta de la AIReF tiene que tener discreción en los últimos meses. ¿Y por qué no en los últimos cinco años? Sólo faltaba que la presidenta de la AIReF no participara en el debate sobre la idoneidad del próximo presidente de la AIReF», ha reiterado.

Con el nombramiento de la alto cargo de Hacienda, Inés Olóndriz, el Gobierno toma el control de otro organismo público más, como ha hecho con el CIS, RTVE, el INE y organismos jurídicos.

Además, Herrero ha hecho balance de sus seis años al frente del organismo y ha advertido que el Gobierno ya va a incumplir la regla de gasto europea este mismo año con el paquete de medidas de apoyo por la guerra de Irán. No es la primera vez que la AIReF advierte sobre el gasto del Gobierno, a quién ha pedido en alguna ocasión medidas de consolidación fiscal.

Herrero ha recordado que en el marco del recién estrenado marco fiscal europeo, los compromisos están fijados en términos de crecimiento del gasto primario neto de medidas de ingresos, que son ahora la variable de supervisión y que determina la apertura o no de un procedimiento de déficit excesivo por incumplimiento del objetivo de deuda.

En este sentido, ha apuntado que en el último pronunciamiento de la AIReF, en octubre del pasado año, se estimaba que el crecimiento del gasto neto durante el periodo 2025-2028, que es el que comprende el Plan Fiscal Estructural presentado ante Bruselas, sería superior al comprometido, es decir, se incumplirían los compromisos en todos los años del Plan Fiscal Estructural.