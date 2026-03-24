The Wave, el congreso tecnológico referente en España: «Aragón está listo para ser líder en esta industria»

Del 14 al 16 de abril, Aragón volverá a situarse en el epicentro de la Inteligencia Artificial (IA) y la tecnología de los centros de datos con la celebración del congreso The Wave, un encuentro que consolida un ecosistema en pleno

crecimiento y ya cuenta con más de 5.000 inscritos.

Impulsado por el Gobierno de Aragón, y concretamente por la consejería de Industria y Economía liderada por Mar Vaquero, la cita refuerza su posición como uno de los grandes foros de referencia en materia tecnológica y empresarial, no solo por su dimensión, sino por su ambición y su impacto real en la economía y la sociedad.

«Es una de las grandes señas de identidad de Aragón», ha defendido Vaquero, vicepresidenta en funciones del Ejecutivo popular autonómico.

«Los datos permiten avalar esta realidad, con más de 15.000 asistentes en la última edición» y situándose «a la altura de los eventos que se celebran en Madrid, Barcelona, Málaga o Valencia», ha señalado en la presentación que ha tenido lugar en la Casa del Lector en Arganda (Madrid).

«Hemos conseguido traspasar fronteras y abrir nuevas puertas al futuro para las nuevas generaciones que ven en la tecnología un sector en el que inspirarse y un camino que pueden recorrer para obtener más oportunidades que nunca», ha señalado.

The Wave: las claves del congreso de tecnología

The Wave 2026 se estructurará en cinco grandes espacios diseñados para

ofrecer una experiencia inmersiva y altamente especializada: Planet Zero, centrado en los grandes retos estratégicos; Lunar Lab, concebido como

laboratorio de ideas y aprendizaje práctico; Nebula Lounge, orientado al

networking de alto nivel; Expo Horizon, un área expositiva donde las

empresas presentarán soluciones concretas y aplicables; y un escenario

exterior que cobrará más protagonismo que nunca, ofreciendo experiencias

únicas al finalizar cada jornada.

Las jornadas del 14 y 15 de abril estarán centradas en el ámbito

empresarial, con la participación de compañías líderes que están

impulsando la transformación digital y tecnológica tanto en España como a

nivel internacional.

Entre ellas destacan Amazon Web Services, Hiberus, Integra e Ibercaja, junto a otros referentes globales como Microsoft, TDG y Telefónica. Su presencia, junto a la de más de 250 ponentes confirmados, convertirá esta edición en un punto de encuentro clave para directivos, profesionales y empresas que buscan anticiparse a los desafíos del mercado y liderar el cambio. Entre los líderes que participan destaca el CEO del Grupo ACS, Juan Santamaría, y de la Marketplace Director de Shein, Carmen Cuadrado Briones.

Además, The Wave pondrá el foco en uno de los grandes desafíos de

nuestro tiempo: la creación y el desarrollo del talento, desde la formación

inicial hasta la recualificación profesional, promoviendo la preparación de la sociedad para los empleos del futuro. La última jornada, el 16 de abril,

abrirá sus puertas a toda la ciudadanía, acercando el emprendimiento y la

tecnología a nuevos públicos mediante talleres, casos de éxito y experiencias diseñadas para inspirar a la próxima generación de innovadores.

Como cierre de esta edición, el reconocido creador de contenido Jordi Wild

será el último ponente de 2026, sumándose a un cartel que promete

superar todas las expectativas y consolidar una edición, una vez más, impresionante.

Novedades: ‘After Wave’

El congreso amplía su propuesta con el After Wave, una iniciativa

que convertirá las tardes y noches del evento en un espacio de encuentro

también desde el punto de vista cultural y social. El 14 de abril actuará

Robot Rock Alive; el 15 de abril será el turno de Face Down Ass Up; y el 16

de abril contará con las actuaciones de Mafalda Cardenal, Michenlo,

Copacabana y Neviic, ofreciendo una programación variada que contribuirá

a generar una experiencia completa y diferencial para todos los asistentes.