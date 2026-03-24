La Colònia de Sant Jordi presenta el programa de Sant Jordi 2026 con actividades culturales y deportivas

La Junta de Distrito de la Colònia de Sant Jordi, con su presidente Colau Escalas, el alcalde de Ses Salines, Guillem Mas, y todos los vocales de la Junta han presentado este martes el programa de actos de Sant Jordi 2026. Se trata de una propuesta amplia y variada que, desde el 20 de marzo hasta el 25 de abril, llenará la Colònia de actividades culturales, deportivas y festivas para todos los públicos.

El programa combina tradición, cultura, deporte y actividades familiares, consolidando Sant Jordi como una de las celebraciones más destacadas del calendario local y un punto de encuentro para vecinos y visitantes, explica el Ayuntamiento de Ses Salines en un comunicado.

Entre las actividades previstas destacan el Concurso de Poesía con lomos de libro, representaciones teatrales, exposiciones, actividades infantiles, propuestas deportivas como el Trofeo de Ciclismo Sant Jordi o carreras populares, así como actos tradicionales como la misa y la picada popular.

La jornada central de Sant Jordi, el 23 de abril, concentrará una gran parte de los actos, con talleres, cuentacuentos, intercambio de libros, exhibiciones de actividades, bingo solidario y el tradicional correfoc infantil, convirtiendo la Plaça Pou d’en Verdera en el epicentro de la celebración.

El programa también incluye actividades destacadas como la feria outlet, excursiones, música en directo, actividades para jóvenes y familias, y actos solidarios, configurando una oferta pensada para llegar a todos los públicos.

El alcalde de Ses Salines, Guillem Mas, ha manifestado que «Sant Jordi es una de las celebraciones más queridas de la Colònia y este programa refleja lo que somos: un pueblo que participa en la vida de pueblo y con ganas de vivir momentos juntos».

Por su parte, Colau Escalas también ha querido poner en valor la implicación de las entidades y colectivos locales: «Este programa no sería posible sin el trabajo conjunto de asociaciones, centros educativos y colaboradores, así como también de todos los vocales de la Junta de Distrito que hacen mucho trabajo al cabo del año».