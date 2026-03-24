Tiene 3 letras y es de origen griego: el nombre de niña que ha elegido Laura Moure (‘La ruleta de la suerte’) para su bebé

Laura Moure, de ‘La ruleta de la suerte’, ha compartido recientemente una publicación en las redes sociales en la que ha anunciado y también ha desvelado el nombre de su niña, que es de origen griego. La presentadora de televisión también ha confirmado que, tanto ella como su bebé, se encuentran en un perfecto estado de salud. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el nombre de origen griego que ha elegido la artista.

Laura Moure tiene desde hace años un panel en el programa ‘La ruleta de la suerte’, el popular que se emite en Antena 3 Televisión al mediodía. Además de por ser una cara reconocida de la televisión, en los últimos tiempos Laura Moure se ha convertido en una persona influyente en las redes sociales, donde acumula más de 83 mil seguidores. Precisamente, en su perfil oficial anunció hace unos días que está embarazada de 16 semanas.

«Ya sé que muchos os habéis dado cuenta ya. ¡Sí! ¡Estoy embarazada! No lo había comunicado antes porque, como sabéis, existe un tiempo de prudencia… necesitaba estar segura de que todo iba a ir bien. La barriguita se ha asomado muy rápido y ha sido difícil disimular…», comenzó diciendo en una publicación realizada en su perfil oficial de Instagram.

El nombre de niña de origen griego

«He estado algo desaparecida, pero no me encontraba nada, nada bien… Ya dejé atrás ese primer trimestre de náuseas y sueño y me encuentro mucho mejor», dijo en esta publicación, que acompañó de un test de embarazo positivo y de una secuencia de fotos en la que muestra cómo ha evolucionado su barriga en la semana 8, la 10, la 12 y la 16, en la que ha decidido hacer el anuncio oficial en las redes sociales.

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En la última imagen, Laura Moure ha desvelado el nombre de su niña, que tiene origen griego. «¡¡No podemos estar más felices!! Os presento a la pequeña Zoe. ¡Está creciendo de maravilla! ¡¡¡En agosto la tendré entre mis brazos, por fin!!! ¡¡¡Deseando que llegue el veranoooooo!!! Un abrazo muy fuerte a todos. Os quiero mucho», escribió la presentadora de ‘La ruleta de la suerte’ en una publicación realizada en las redes sociales.

Zoe es el nombre griego que ha elegido Laura Moure para su niña. Según dictan los libros de historia, Zoe viene del griego antiguo Zoé, que quiere decir vida. Este nombre helénico se traduce de forma oficial como «llena de vida» o «vida eterna». También fue utilizado por los primeros cristianos para representar la «vida eterna» o la «vida divina». Su santo se celebra el 2 de mayo.

Según indica la página Mi Bebé y yo, «Santa Zoe era una dama romana que, durante el imperio de Adriano, sufrió martirio junto a su marido, San Exuperio, y sus hijos, San Ciriaco y San Teodulo». Se caracteriza por tener una personalidad «sensible, sincera e intuitiva». «También es vencedora y líder, suele ser la número uno en todo lo que emprende. Se enamora con facilidad y con su pareja es fiel y afectuosa», dice esta página web especializada.