Colas kilométricas en Lidl por las luces solares LED que van a elevar tu balcón: vas a ahorrar un pastizal en luz

Ahora que ya estamos en primavera y los días se alargan, es normal que queramos comenzar a pensar en salir más al balcón, tal vez desayunar, leer un rato, incluso tomar algo con tu pareja o amigos antes de cenar. Y para ello, es importante tener un buen ambiente y no, no me refiero solamente a que tengas una mesa y sillas, junto a unas bonitas plantas. También la iluminación cuenta, y en este sentido Lidl tiene las mejores luces LED para tu balcón esta temporada.

Lo cierto es que cuando se trata de iluminar el balcó, no todo el mundo desea complicarse con instalaciones ni tirar cables por casa. Por eso, las luces solares llevan tiempo ganando terreno. Las colocas, se cargan durante el día y por la noche hacen su función sin que tengas que preocuparte de nada más. Así de simple, y eso es precisamente lo que las hace tan cómodas. Y en este contexto, y si echamos un vistazo al bazar online de Lidl, nos damos cuenta de que han puesto a la venta un pack bastante curioso en esa línea. Son cuatro luces solares LED por 11,99 euros, pensadas más para dar ambiente que para iluminar como tal. Y ahí está precisamente su punto fuerte, porque no buscan sustituir una lámpara, sino complementar lo que ya tienes.

Las luces LED de Lidl que son perfectas para tu balcón

Estas luces LED que encontramos en Lidl por menos de 12 euros, no están hechas para iluminar una terraza entera como si fuera un foco. Aquí la idea es otra, ya que para marcar un camino, dar algo de luz a una esquina o crear ese ambiente más acogedor cuando cae la noche, si tienes pensado iluminar tu balcón.

Cada lámpara lleva un LED de larga duración y ofrece un flujo luminoso muy suave, de 0,9 lúmenes. Es poca intensidad, sí, pero suficiente para lo que están pensadas. No molestan, no deslumbran y quedan bastante bien visualmente cuando las colocas en fila o repartidas por el espacio. De hecho, ese punto tenue es lo que hace que resulten agradables. No es la típica luz que te obliga a entrecerrar los ojos o que rompe el ambiente, sino más bien al contrario, acompaña. Y eso, para un balcón pequeño o una terraza, suele ser justo lo que se busca.

En cuanto al tipo de luz es blanca fría, tirando a azulada, con una temperatura de color de 9000 K. Eso hace que el efecto sea más moderno que las típicas luces cálidas de jardín, que a veces dan un tono más amarillento. Aquí el resultado es más limpio, más neutro.

Funcionan solas y eso se agradece

Una de las cosas que más convencen en este tipo de productos es lo poco que hay que hacer. No tienen interruptores que recordar ni horarios que ajustar. Se encienden automáticamente cuando oscurece, sin que tengas que estar pendiente cada día. Y todo gracias a que durante el se cargan gracias a su panel solar de alta calidad y, si la carga ha sido buena, pueden aguantar hasta unas 8 horas encendidas. En la práctica, cubren sin problema toda la noche en la mayoría de situaciones normales.

También incluyen la opción de apagado manual, por si en algún momento no quieres que funcionen. Es un detalle sencillo, pero útil. Sobre todo si estás fuera de casa o si simplemente quieres controlar cuándo se usan. Además, llevan batería Ni-MH intercambiable. Puede parecer un detalle menor, pero no lo es. En otros modelos, cuando la batería falla, la luz deja de servir y toca sustituir todo el conjunto. Aquí se puede cambiar y seguir utilizándolas sin problema.

Fáciles de colocar en cualquier rincón

No hace falta ser manitas ni tener herramientas. Estas luces LED de Lidl vienen con una estaca que permite clavarlas directamente en tierra, césped y en el caso del balcón, las puedes clavar sin problema en una maceta y ver como en dos o tres minutos ya están funcionando. Pero además de ser fáciles de colocar, cuentan con detalles como la protección IP44, que básicamente significa que aguantan bien salpicaduras de agua. Se pueden dejar fuera sin estar pendiente cada vez que llueve o cambia el tiempo.

En cuanto al tamaño, hay dos formatos dentro del pack. El modelo rectangular alcanza unos 39 cm de altura con la estaca incluida, mientras que el modelo más estrecho se queda en unos 37 cm. Son ligeras, entre 100 y 220 gramos, así que cambiarlas de sitio es fácil.

En definitiva son unas luces LED a las que seguro les vas a dar mucho uso en cuanto llegue la noche y quieras estar en tu balcón. Y lo mejor es que no consumes energía con ellas, por lo que para dar ese toque de luz al balcón por la tarde-noche cumplen de sobra. Por 11,99 euros el pack de cuatro unidades, es de esas compras que encajan bien si lo que buscas es mejorar un espacio exterior sin gastar demasiado. Algo sencillo, práctico y que, sin hacer ruido, termina usándose más de lo que uno pensaba al principio.