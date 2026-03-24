Llorca lanza su plan estratégico aeroespacial para un sector que ya genera 1.680 empleos directos

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha lanzado este martes un plan estratégico a cuatro años (2026-2030) para posicionar a nivel europeo al sector aeroespacial valenciano. El objetivo de esta iniciativa es convertir a la Comunidad Valenciana en un hub o ecosistema de referencia en el sector. Algo que impulsará su peso en una cada vez más competitiva industria europea. El sector aeroespacial valenciano arranca este plan con un grado de crecimiento del 48% en cuanto a número de empresas en la última década, hasta alcanzar un total de 90 en la actualidad; una facturación de 730 millones de euros y más de 1.680 empleos directos. La Generalitat Valenciana pretende también impulsar y consolidar el crecimiento del sector estratégico aeroespacial valenciano a través de la innovación, la sostenibilidad y la colaboración público-privada.

Este plan se desarrolla en tres direcciones. Una, dirigida a la innovación, que tiene por objeto elevar el nivel tecnológico del territorio e invertir en actividades de alto valor añadido a través de la cultura de excelencia científica, cooperación abierta e innovación continua. El segundo eje es el de la sostenibilidad. Y ello, porque la descarbonización obliga a apostar por tecnologías limpias, combustibles sostenibles, materiales avanzados y sistemas de propulsión de nueva generación.

La tercera dirección es la de la colaboración público-privada, porque la Comunidad Valenciana cuenta con empresas líderes, centros tecnológicos, universidades de referencia y una administración autonómica que apoyará esas iniciativas.

Por su parte, Pérez Llorca ha señalado que «no solo debemos innovar» en los sectores productivos tradicionales de la Comunidad Valenciana, como calzado, textil o juguete, sino que «debemos abrirnos a nuevas industrias de alta tecnología y valor añadido».

Así, Juanfran Pérez Llorca ha efectuado un llamamiento a todas las Administraciones, empresas, instituciones académicas y sociedad civil para «sumar esfuerzos, compartir una visión y trabajar en una misma dirección para que el futuro de este sector dependa de nuestra capacidad de afrontar retos e imaginar un nuevo modelo económico».