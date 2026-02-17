Llorca reivindica los 318.000 usuarios el aeropuerto de Castellón: «Por delante de 18 instalaciones»

Un mes después de que el presidente de Aena, Maurici Lucena, tildara de «penosa» la gestión del aeropuerto de Castellón, el presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, ha reivindicado la instalación, de la que ha recordado que, con 318.000 usuarios, «está por delante de otras 18 instalaciones» españolas. Llorca, además, ha destacado que el citado aeropuerto es un proyecto «para vertebrar la provincia» y se ha marcado como objetivo «aumentar visitantes y abrir nuevas vías».

El presidente valenciano ha acudido este martes al citado aeropuerto para la toma de posesión de Raquel París, la nueva directora general de Aerocas. Esta última, la sociedad pública adscrita a la Generalitat, que se encarga de la gestión y la explotación del citado aeropuerto. Llorca, además, ha firmado un convenio entre la citada entidad gestora y el Consorcio Espacial Valenciano (ValSpace).

Todo ello, cuando se cumple un mes de las críticas de Maurici Lucena, presidente del presidente de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena). A mediados de enero, Lucena tildó de «pésima» la gestión del citado aeropuerto.

Pérez Llorca ha destacado que el aeropuerto de Castellón, muy criticado por la izquierda en sus orígenes, «era un proyecto bueno, que ha servido para vertebrar la provincia, impulsar la conectividad y atraer turismo. Así, para este 2026, están previstas 16 rutas. Y, entre ellas, dos nuevas que unirán Castellón con Manchester y Bolonia y que empezarán a operar el próximo mes de junio.

El presidente de la Generalitat Valenciana ha sostenido también en el transcurso de su intervención que la gestión del citado aeropuerto y los datos de otro aeropuerto valenciano, el Miguel Hernández Alicante-Elche, «están siendo referentes en España».

De hecho, en el caso de este último, el Miguel Hernández Alicante-Elche, las autoridades valencianas llevan tiempo reivindicando, también a Aena, una segunda pista que le permita continuar con su crecimiento, que bate récords cada año. Así, en septiembre de 2025, después de que el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez presentase en Alicante las inversiones del plan de aeropuertos 2027-2031, y se corroborase que no contemplaban una segunda pista para el de Alicante-Elche Miguel Hernández, la consellera de Turismo, lo calificó como «migajas de lo que le debe a la provincia de Alicante».

En cuanto al convenio con ValSpace, en síntesis, refuerza la colaboración público-privada y acelera la transferencia de conocimiento y tecnología, además de ofrecer oportunidades de empleo cualificado.