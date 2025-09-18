El Consell deja en evidencia el plan de aeropuertos de Sánchez: «Migajas de lo que debe a Alicante»

A pesar de las reiteradas demandas del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, del de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, de los alcaldes de Alicante y Elche, Luis Barcala y Pablo Ruz, de la Cámara de Comercio de Alicante y de Hosbec, esta última la patronal hotelera de referencia en la Comunidad Valenciana, las inversiones del plan de aeropuertos 2027-2031, presentado este jueves por el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, no contemplan una segunda pista para el de Alicante-Elche Miguel Hernández. La inversión en ese aeropuerto superará los 1.154 millones de euros, pero la segunda pista no está incluida en ellas. La consellera de Turismo del Gobierno de Carlos Mazón, Marián Cano, ha sido muy crítica con ese plan de Sánchez, al calificarlo como «migajas de lo que le debe a la provincia de Alicante».

Las obras incluyen la ampliación de la terminal y la construcción de una nueva calle de rodaje. Con esta última, según los expertos, se ordenará el tráfico. Pero no se dará opción a lo que la provincia de Alicante pretende y para lo que trabaja el sector, incrementar más los vuelos, aumentar los destinos de salida y llegada y generar un flujo continuo que garantice empleo y riqueza durante los 365 días del año.

La segunda pista del aeropuerto Alicante-Elche no es una aspiración nueva. De hecho, un estudio de la Cámara de Comercio de Alicante, presentado en mayo de 2024 en la Institución Ferial Alicantina (IFA), titulado Estudio de Impacto Económico de la Segunda Pista del Aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández, advertía, ya entonces, de que las tercera y cuarta ciudad de la Comunidad Valenciana estaban en riesgo de perder 17.348 empleos cada año y 920 millones cada año, si el Gobierno no daba verde inmediata a la segunda pista del aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández. La demora de esa segunda pista, en un escenario de crecimiento moderado, pone en riesgo, además, un total de 785 millones anuales del Producto Interior Bruto (PIB) de la provincia de Alicante.

Este jueves, la consellera de Turismo, Marián Cano, ha recordado esencialmente dos cuestiones. Una, que la provincia de Alicante lleva tres años seguidos siendo la de menor inversión en los Presupuestos Generales del Estado. Y otra, que esos 1.154 millones de euros anunciados por el aeropuerto de Alicante están lejos de los 3.200 que el aeropuerto barcelonés de El Prat recibirá.

Además, ha lamentado también que Sánchez no hiciera mención a otra cuestión fundamental que afecta directamente al citado aeropuerto, que es la conexión ferroviaria Alicante-Elche: «Imprescindible para el desarrollo de la industria turística y de la que seguimos sin saber nada».