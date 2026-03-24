Comprar entradas para Rosalía ‘Lux Tour’ 2026: precio, dónde comprar, tipos de tickets y reventa

Intentar conseguir entradas para ver a Rosalía en 2026 ahora mismo no es fácil. De hecho, para muchos ya se ha convertido en una pequeña odisea. El ‘Lux Tour’ ha arrasado desde el primer momento y eso se ha notado, sobre todo, en la velocidad a la que desaparecieron los tickets durante la venta oficial. De este modo, y en cuestión de horas, prácticamente todo estaba vendido y desde entonces el panorama ha cambiado bastante. Ahora el problema ya no es sólo encontrar entradas, sino asumir lo que cuestan, porque sí, todavía se pueden conseguir, pero ya no al precio inicial y ahí es donde empiezan las dudas de verdad.

Dónde comprar entradas para Rosalía ‘Lux Tour’ 2026

Las entradas para el nuevo tour de Rosalía salieron en las plataformas habituales como Live Nation, TicketMaster o El Corte Inglés, el pasado mes de diciembre y como era de esperar se produjeron colas virtuales interminables, tiempos de espera largos y mucha gente que, aun entrando, se quedó sin opción de compra. A día de hoy, lo normal es entrar en esas webs y encontrarse con el mensaje de «entradas agotadas», sin demasiadas alternativas. Aun así, hay quien sigue revisando por si aparece alguna suelta, ya sea por devoluciones o ajustes de última hora. No es lo más habitual, pero ocurre, y por eso muchos fans siguen pendientes casi a diario. En cualquier caso, la realidad es que la mayoría de personas que buscan entradas ahora mismo han tenido que empezar a mirar fuera de los canales oficiales.

Las fechas en Madrid y Barcelona

Uno de los factores que explica todo lo que está pasando es bastante claro: Rosalía solo ha incluido dos ciudades en España dentro de esta gira, Madrid y Barcelona. Y aunque hay varias fechas en cada una (30 de marzo y 1, 3 y 4 de abril en la capital y 13, 15, 17 y 18 de abril en la ciudad condal), sigue siendo una oferta limitada si se tiene en cuenta el volumen de seguidores que tiene la artista. Esto se nota mucho en la práctica, porque hay fans de toda España intentando conseguir entrada para esos conciertos, lo que multiplica la competencia. Es decir que aunque no lo parezca, hay poca oferta para toda la demanda posible.

Cuánto costaban las entradas y cuánto cuestan ahora

Durante la venta oficial, los precios de las entradas para ver a Rosalía eran relativamente normales dentro del contexto actual de los conciertos. Había entradas desde unos 45 euros en las zonas más altas, mientras que otras ubicaciones más centradas se movían entre los 80 y los 115 euros, con las zonas más cercanas al escenario subiendo un poco más y los paquetes VIP alcanzando cifras bastante más elevadas. Sin embargo, el escenario ahora es muy distinto. En la reventa, los precios han dado un salto considerable y en algunos casos llaman bastante la atención. Por ejemplo, en conciertos de Barcelona, una entrada de grada que en su día costaba menos de 150 euros ya se está viendo alrededor de los 410 euros. Y no es algo puntual, sino una tendencia bastante extendida cuando la demanda es tan alta y la oferta es tan limitada.

Tipos de entradas

También conviene entender que no todas las entradas ofrecen la misma experiencia, y eso influye directamente en el precio. Las entradas de grada son, por lo general, las más accesibles, con una buena visión del concierto aunque desde más distancia, y suelen ser las primeras en agotarse precisamente por su precio. Luego está la pista, que cambia completamente el ambiente: se trata de entradas de pie, más cerca del escenario y con una experiencia más intensa, algo que muchos fans buscan. El front stage va un paso más allá, con una cercanía mucho mayor a la artista, lo que se refleja en el precio. Y, por último, están los paquetes VIP, que incluyen extras como accesos prioritarios o merchandising, pensados para quienes quieren algo más completo. Al final, la elección depende tanto de lo que cada uno quiera vivir como del presupuesto que esté dispuesto a asumir.

La opción que nos queda con la reventa

Con todo agotado en la venta oficial, la reventa se ha convertido en la principal vía para conseguir una entrada, aunque no es una opción perfecta. El primer factor a tener en cuenta es el precio, que como se ha visto puede multiplicarse fácilmente, por lo que conviene comparar antes de lanzarse a comprar. Pero no es lo único importante. También hay que fijarse bien en la seguridad de la operación, comprobar que la entrada es válida, que se puede transferir correctamente y que la compra se realiza a través de una plataforma fiable. En este tipo de situaciones también aparecen problemas, y por eso es importante no precipitarse. Además, los precios no son estáticos. A veces suben a medida que se acerca la fecha, pero en otros casos pueden bajar ligeramente si aparece más oferta, así que tener algo de paciencia puede marcar la diferencia.

Pero si quieres intentarlo y todavía buscas entradas puedes encontrar en la web Rebel Tickets especializada en reventa y luego está claro como ya hemos mencionado TicketMaster que todavía puede tener algunos pases VIP aunque con precios bastante más elevados (e incluso superando los 900 euros) o Live Nation que días antes de los conciertos puede sacar alguna que otra entrada que haya quedado suelta así que conviene ir entrando en su web para ver si tenemos suerte.