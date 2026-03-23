Casi nadie lo conoce, pero José Manuel es el hombre más importante en la vida de Rosalía y el impulsor de su carrera

Detrás de las trayectorias artísticas que alcanzan dimensión internacional suele haber figuras discretas cuya influencia resulta decisiva. En el caso de Rosalía, una de esas presencias fundamentales es la de su padre, José Manuel Vila. Poco conocido por el gran público y siempre alejado del foco mediático, su papel ha sido determinante tanto en la formación personal de la artista como en los primeros pasos de una carrera que acabaría proyectándose mucho más allá de España.

Quienes conocen el entorno familiar de la cantante coinciden en señalar que José Manuel ha sido uno de los mayores apoyos de Rosalía desde sus comienzos. Durante años la animó a seguir su vocación musical, incluso cuando su futuro profesional todavía era incierto. Mientras la artista acumula éxitos y reconocimiento internacional, él continúa acompañando ese recorrido desde una posición discreta, como un observador orgulloso que prefiere permanecer en segundo plano.

¿Quién es José Manuel?

Antes de convertirse en una figura clave en la vida de su hija, José Manuel Vila desarrolló una larga trayectoria profesional en el sector de la construcción. Durante décadas trabajó en el negocio de las naves industriales, una actividad exigente que marcó buena parte de su vida laboral. Ese trabajo le permitió sacar adelante a su familia y ofrecer a sus hijas un entorno estable en el que crecer.

Sin embargo, en el ámbito familiar su figura adquirió un papel muy diferente al de su actividad profesional. Fue uno de los primeros en detectar el talento musical de Rosalía y en animarla a explorar ese camino con determinación. Cuando la joven empezó a mostrar interés por el canto y la interpretación flamenca, él fue uno de los que más insistió en que debía desarrollar esa vocación.

La nueva vida de José Manuel Vila

Después de muchos años dedicados al trabajo en el sector de la construcción, José Manuel Vila disfruta ahora de una vida mucho más tranquila. La jubilación le ha permitido dedicar tiempo a aficiones que siempre le han acompañado y a actividades al aire libre que forman parte de su rutina habitual.

Entre sus pasatiempos destaca su afición por el ciclismo y las rutas en motocicleta. Amante de los paisajes y de la naturaleza, suele recorrer diferentes zonas de España en moto, una actividad que combina con largas caminatas y salidas al monte. En esas excursiones también practica otra de sus aficiones: la recolección de setas, una actividad que suele compartir con amigos de toda la vida.

La naturaleza y el deporte al aire libre forman así parte importante de su día a día, en contraste con la intensidad de la vida pública que rodea a su hija. Mientras Rosalía recorre escenarios de todo el mundo, su padre mantiene una rutina marcada por la sencillez y la cercanía a su entorno.

A pesar de esa discreción, su orgullo por los logros de la cantante resulta evidente para quienes siguen su actividad en redes sociales. En su perfil de Instagram comparte ocasionalmente imágenes relacionadas con la carrera de Rosalía, siempre con un tono contenido y sin buscar protagonismo. En algunas publicaciones aparecen acreditaciones de giras recientes o pequeños fragmentos de conciertos, a menudo acompañados por canciones de la propia artista.

Un hombre con muchas inquietudes

Más allá de su papel como padre de una de las artistas españolas más influyentes de los últimos años, José Manuel Vila también cultiva intereses artísticos propios. Entre ellos destaca su afición por la pintura. Según puede verse en sus redes sociales, dedica parte de su tiempo a crear cuadros con una técnica puntillista a la que incorpora elementos de inspiración psicodélica.

La música también ocupa un lugar relevante en sus intereses culturales. Aunque sigue de cerca la carrera de su hija, disfruta especialmente de los conciertos de flamenco y de los espectáculos locales relacionados con este género. Esa conexión con la tradición musical española es, en cierto modo, una de las raíces que también ha influido en el universo artístico de Rosalía.

Una familia con mucho peso

La vida familiar de Rosalía también ha atravesado momentos difíciles. En 2018, sus padres, José Manuel Vila y Pilar Tobella, decidieron tomar caminos separados tras muchos años de relación. La separación fue un episodio complejo para la artista, que siempre ha mostrado un profundo afecto por ambos.

Pese a ese cambio, el vínculo familiar se ha mantenido fuerte. Pilar Tobella continúa desempeñando un papel relevante en la vida profesional de su hija, ya que trabaja en la empresa Motomami, el proyecto empresarial creado alrededor de la cantante. En esa misma estructura también colabora la hermana mayor de Rosalía, Pili Tobella, conocida en su entorno cercano con el sobrenombre de Daikyri.

La relación entre las dos hermanas es especialmente estrecha. Quienes las conocen destacan que mantienen una complicidad muy profunda y que suelen acompañarse mutuamente en los momentos importantes. Rosalía ha encontrado en Pili una de sus principales consejeras, alguien con quien comparte momentos de todo tipo.