Merchandising de ‘Lux Tour’: estos son los precios de los productos de la gira de Rosalía

Los precios de la nueva gira de Rosalía, Lux Tour, ya son una realidad, el merchandansing de esta artista es un valor añadido de sus actuaciones. No sólo es importante prepararse para descubrir a esta artista en vivo y en directo. Por lo que, quizás deberemos empezar a prepararnos un plus de buenas sensaciones. A la entrada del concierto, necesitamos sumarle un extra de dinero que puede incrementarse. Todo lo que lleva el sello de Rosalía suma más y más, es un recuerdo y un producto que nadie más puede tener, a menos que haya ido a estos conciertos.

Cada vez más nos damos cuenta de lo que realmente puede convertirse en la antesala de algo más. Por lo que, más allá de vivir una experiencia única a través de uno de los conciertos de la gira más esperada de los últimos tiempos, podemos conseguir un elemento que nos recordará lo que hemos vivido un Merchandising con el sello de Rosalía es siempre un producto de estilo que podemos empezar a tener en consideración. Lux Tour es más que un concierto.

De Lux Tour Merchandasing

Lux Tour es una de las giras que estamos esperando en estos días en los que cada detalle cuenta. Es una serie de conciertos que ya tienen fecha y que pueden acabar de darnos algunos detalles que, sin duda alguna, deberemos empezar a ver llegar a toda velocidad.

Este concierto que puede darnos más de una alegría inesperada puede ir acompañado de un elemento que puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa. Ese recuerdo que realmente pyede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra alegría en estos días que hasta la fecha no sabíamos que teníamos por delante.

Las fechas en las que Lux Tour estará en España pueden convertirse en una auténtica revolución en estos días en los que realmente cada detalle puede ser clave. En estos días en los que realmente puede acabar siendo lo que nos hará pasarnos para descubrir algún que otro producto de este momento histórico.

Madrid – Movistar Arena

30 de marzo de 2026

1 de abril de 2026

3 de abril de 2026

4 de abril de 2026

Barcelona – Palau Sant Jordi

13 de abril de 2026

15 de abril de 2026

17 de abril de 2026

18 de abril de 2026

Estos son los precios de los productos de la gira de Rosalía

Así es el merchandising exclusivo del LUX TOUR en el LDLC Arena de Lyon, Francia pic.twitter.com/DOfEb3Ck02 — LUX TOUR (@LUXT0UR) March 16, 2026

La gira de Rosalía ya calienta motores, en unos días estará en Madrid esta gran artista que empezará en la capital de España esta gira que puede hacernos descubrir una de las artistas más importantes de nuestro país. Todo un espectáculo que puede acabar siendo el que nos dará alguna que otra sorpresa inesperada.

Camisetas: varios diseños

Rosalía pondrá la venta cuatro modelos principales de camisetas:

Dos en color blanco.

Dos en color negro, entre las que destacan: La camiseta con la frase “Red flag andante”, uno de los versos de su éxito ‘La perla’. Una camiseta con la palabra LUX formando una cruz.

Precio de las camisetas: 45 euros.

Además, se suma una camiseta ajustada en rojo y blanco con el texto LUX Tour. Esta última es más cara con un precio: 50 euros.

Gorra oficial

La colección incluye también una gorra negra, diseñada siguiendo el estilo minimalista del resto del merch.

Precio: 40 euros.

Vinilo oficial

Junto a las prendas, Rosalía también lanzará el vinilo oficial de la gira, un artículo muy esperado por coleccionistas y seguidores.

Precio: 40 euros.

Todo relacionado con una serie de elementos que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en estos días que tenemos por delante. Un giro radical que hasta la fecha no sabíamos y que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que cada detalle puede ser esencial.

Una gira que puede convertirse en histórica, una de las multitudinarias de una artista española que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos hará invertir un poco más de dinero en una serie de elementos que pueden ser claves. Unos productos con el sello y el diseño de Rosalía.

Cuando lo que necesitamos es hacer realidad este cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos haga visitar un lugar que deberemos empezar a descubrir por sí solos. Un buen aliado de ese recuerdo que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estas próximas jornadas.

No sólo podemos estar preparados para vivir una experiencia única que puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa en estos días que tenemos por delante en estos días. Un giro radical que puede convertirse en la antesala de algo más, de la experiencia plena que combina música y diseño.