PSOE y Més eliminan el Día del Padre en el calendario y lo sustituyen por el fin del Ramadán en Montuïri

El municipio mallorquín de Montuïri -gobernado por el PSOE y los independentistas de Més- se encuentra en el centro del debate tras la publicación de su calendario oficial de 2026, donde la tradicional festividad del 19 de marzo, Día del Padre y San José, ha sido sustituida por la referencia al fin del Ramadán. La decisión ha generado sorpresa entre parte de la población, que cuestiona el cambio en una fecha históricamente arraigada en el calendario español.

El calendario, conocido como Calendari Montuïrer 2026, es una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento y elaborada con la participación de la comunidad educativa local. En esta edición, han colaborado activamente el equipo docente y los alumnos de 2.º de Primaria del CEIP Joan Mas i Verd, en un proyecto que busca reforzar la identidad cultural del municipio a través de un enfoque participativo.

El reparto del calendario se realizó a mediados de diciembre de 2025, llegando a los domicilios del núcleo urbano en los días posteriores. Como es habitual, el documento incluye información relevante del municipio, así como las principales fechas festivas. Sin embargo, este año la ausencia del Día del Padre ha sido el elemento que más ha llamado la atención.

La inclusión del fin del Ramadán en lugar del 19 de marzo tradicional ha generado desconcierto entre algunos vecinos, que han expresado su sorpresa ante lo que consideran un cambio significativo en las referencias culturales del calendario local. «Nosotros somos muy respetuosos con todas las religiones. No se trata en ningún momento de un ataque al Ramadán, ni mucho menos, pero la verdad es que nos extraña que una fiesta como el Día del Padre o San José no aparezca», señalan fuentes vecinales.

El debate se centra, por tanto, en el equilibrio entre integración y continuidad cultural, una cuestión cada vez más presente en sociedades diversas. La inclusión del fin del Ramadán puede interpretarse como un gesto de reconocimiento hacia una parte de la población, pero también abre interrogantes sobre los criterios utilizados para configurar símbolos compartidos como el calendario local.

En España, el Día del Padre se celebra cada 19 de marzo, coincidiendo con la festividad de San José. Aunque durante años fue considerado festivo nacional, actualmente su carácter no laborable depende de cada comunidad autónoma o municipio, lo que ha dado lugar a diferencias en su celebración en distintas partes del país.

El caso de Montuïri reabre el debate sobre la gestión de las tradiciones locales en contextos culturales diversos, así como el papel de las instituciones a la hora de reflejar la pluralidad social sin perder referencias históricas. Por el momento, el Ayuntamiento no ha emitido una explicación oficial detallada sobre los criterios seguidos para la elaboración del calendario.

Mientras tanto, la polémica sigue creciendo en el ámbito local, donde vecinos y vecinas reclaman mayor claridad sobre las decisiones que afectan a elementos simbólicos tan arraigados como el calendario festivo.