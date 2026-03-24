La UE cambia la norma y los hoteles van a dejar de ser como hasta ahora a partir de 2030: el cambio confirmado

La Unión Europea prohibirá los envases de plástico de un solo uso y el plástico que se utiliza para envolver las maletas a partir del año 2030. Esta normativa aprobada desde Bruselas llega con el objetivo de reducir los residuos y promover la reutilización y el reciclaje, y el cambio más visible llegará dentro de cuatro años con la prohibición de determinados materiales que afectará a las habitaciones de los hoteles. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el cambio que llega a los hoteles en los próximos años.

Este cambio que llega con los hoteles tiene que ver con el Reglamento (UE) 2025/40, del 19 de diciembre de 2024, sobre los envases y residuos de envases, por el que se modifican el Reglamento (UE) 2019/1020 y la Directiva (UE) 2019/904 y se deroga la Directiva 94/62/CE. Esta normativa «establece requisitos para la totalidad del ciclo de vida de los envases en lo tocante a la sostenibilidad y el etiquetado medioambientales, a fin de permitir su introducción en el mercado», que todos los países de la Unión Europea tendrán que cumplir.

Esta nueva norma aprobada por el Parlamento Europeo tiene como objetivo reducir los residuos, promover la reutilización, el reciclaje y el uso de materiales reciclados en la fabricación de los nuevos envases. En definitiva, en Bruselas han aprobado una serie de medidas para reducir el consumo de plástico e intentar dañar en la menor medida el medio ambiente. Para ello, los países de la Unión Europea tendrán que cumplir de forma progresiva una serie de medidas en lo que respecta a la prevención, reutilización, reciclado y recogida separada.

Las medidas más importantes llegan en lo que respecta a la prevención de residuos y son las siguientes:

Restringe el envasado innecesario para reducir la generación de residuos.

A partir de 2030, los envases deben minimizarse en peso y volumen.

El espacio vacío máximo en envases colectivos, de transporte o comercio electrónico será del 50%.

Prohíbe ciertos envases de un solo uso.

Entre los envases prohibidos están los de plástico para frutas y verduras frescas (<1,5 kg) y los de monodosis.

El cambio que llega a los hoteles

Así que a partir de 2030 estarán prohibidos los envases de un solo uso y los de monodosis, algo que afectará de lleno a restaurantes, ya que a partir de esta fecha estarán prohibidos los clásicos sobres de las salsas, de azúcar, leche, aceite o mantequilla que se suelen utilizar en estos establecimientos. Esto también afectará a los hoteles, pero el principal cambio con respecto al negocio hotelero afecta a la habitación.

Esto es un clásico: llegar a una habitación de hotel y encontrar un sinfín de envases de monodosis, principalmente en el baño. A partir de 2023, los establecimientos hoteleros tendrán que instalar sistemas de dispensadores rellenables en las habitaciones. Esto es una medida que ya se ha implementado en muchos hoteles y permite reducir el consumo de plástico.

«La normativa se centra especialmente en botellitas individuales de gel, champú, lociones, jabones y kits de higiene, todos ellos formatos diseñados para un único uso y responsables de millones de residuos anuales en Europa», informa la revista Forbes en un artículo publicado en su página web, en la que también informa que: «A partir del 1 de enero de 2030 se prohibirán otros determinados envases de plástico de un solo uso, como las bolsas para frutas y verduras o los recipientes para alimentos y bebidas en establecimientos».

Este cambio que afectará a los viajeros tendrá que ver con el plástico que se suele utilizar para envolver las maletas, principalmente cuando se facturan. Este material tiene como objetivo que nadie tenga facilidades para abrir la maleta y este servicio se puede encontrar en todos los aeropuertos. A partir del 2027 se irá eliminando de forma progresiva la utilización de este plástico y desde 2030 estará totalmente prohibido. Estos plásticos serán sustituidos por fundas reutilizables, correas de equipajes y candados para garantizar la seguridad del equipaje… y además dañar lo menos posible el medio ambiente.