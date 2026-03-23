Hito histórico en la ciencia: una bacteria transforma envases de plástico en medicamentos

Los desechos de las toneladas de plástico que usamos diariamente en el mundo han sido objeto de debate entre expertos durante décadas. Aunque gran parte de este plástico se recicle, una parte importante acaba contaminando el planeta. Sin embargo, un grupo de investigadores ha descubierto una bacteria que podría acabar con el exceso de este plástico.

Un conjunto de científicos de la Universidad de Hamburgo ha descubierto que, gracias a una bacteria, se puede transformar el plástico de las botellas en un fármaco que utilizan miles de personas alrededor de todo el mundo. Esto lo han conseguido mediante el uso de una bacteria llamada Escherichia coli que separa la molécula levodopa, utilizada para tratar la enfermedad de Parkinson. El trabajo de estos investigadores ha sido publicado en la revista Nature y da una solución ecológica a las más de 50 millones de toneladas que produce anualmente el desecho de botellas de plástico.

La separación de esta molécula del plástico base se consigue mediante el uso de biotecnología. Uso que supone un cambio total de paradigma tanto en el reciclaje como en el mundo médico, relacionándolos ambos. Tradicionalmente, el medicamento que combate el Parkinson se obtenía de los recursos fósiles del planeta y de procesos químicos muy perjudiciales para el medioambiente, práctica no muy ecológica.

Este nuevo descubrimiento supone también un impulso positivo a la industria económica. Un uso a gran escala de estos desechos podría desembocar en nuevas industrias dedicadas plenamente al reaprovechamiento de esta molécula proveniente de las botellas de plástico. Aparte de fármacos, los científicos de la Universidad de Hamburgo esperan producir en un futuro cercano artículos de todo tipo como fragancias, cosméticos y otros productos químicos. Además, este hallazgo supone un impulso muy positivo a la industria biotecnológica al haber transformado un material en teoría nocivo en un producto más que útil a nivel médico.